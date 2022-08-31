販毒集團藏廢棄羽球場！24H宅配到府　高市警破門逮6人

我是廣告 請繼續往下閱讀
刑大偵三隊長林建全表示，警方現場查扣大量第三級毒品一粒眠7500顆（逾1.5公斤）、愷他命（約97公克）、毒咖啡包142包、電子磅秤1台、作案自小客車2台、點鈔機1台、作案手機10支、新台幣30萬2000多元等相關販毒證物，並拘提陳男和集團幹部等6人，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
警方調查，以24歲陳男為首的販毒集團在網路創建代號「抖音」群組，且還以廢棄羽球場作為集團據點及藏匿毒品倉庫。陳男主要負責出資購買毒品，並聘僱2名成員擔任早、晚班總機負責網路銷售，另有2至3人駕車負責毒品外送交易，採24小時輪班制，販毒網絡遍布大高雄地區。
此外，集團所售毒咖啡包等毒品販售管道皆以宅配到府方式，並將毒品以信封袋包裝，藉此規避警方查緝。案經專案人員歷時4個多月跟監蒐證，掌握集團藏匿毒品倉庫及販毒運作模式後，順利將陳男等6人查緝到案。（編輯：謝雅竹）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995