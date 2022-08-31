「燕姿計畫」成真！吳青峰醉到擦馬桶 本尊傻眼險憋不住
吳青峰曾經於2020年個人演唱會《太空備忘記》，使用「燕姿計畫」做為蘇打綠合體的代號，當時還祭出參與工作人員必須簽下500萬元的保密條款，如今「燕姿計畫」代號成真，成為吳青峰與孫燕姿合作新歌《醉鬼阿Q》的計畫。一直視孫燕姿為偶像的吳青峰，此次一步登天直接寫歌並邀請孫燕姿合唱，讓他感動表示「已醉」且「已跪」。這首新歌合作的保密工作也是滴水不漏，包括青峰本人都需簽署保密條款。
孫燕姿近來與吳青峰分別在社群平台上分享二人合拍影片，對白中的「好想找人喝一杯」、「等不及了嗎」笑翻眾網友。這兩段影片是他們碰面的第一個臨時動議，畢竟疫情期間兩人好不容易碰面，開心之餘忍不住演很大，指導彼此如何詮釋醉鬼，吳青峰使出擦馬桶的看家本領，孫燕姿則是犧牲形象表演內急跟等不及。今（31）日吳青峰與孫燕姿釋出20秒新歌《醉鬼阿Q》MV預告，吳青峰表示：「這首歌我想寫得有點像小自傳的感覺，當時在寫歌時，腦海就一直浮現燕姿的聲音，才想邀她來合唱。」
吳青峰從大學時期參加音樂比賽就選唱孫燕姿《我要的幸福》，出道後各個時期不同的表演活動中，也時常翻唱孫燕姿的作品，私下兩人聯繫時吳青峰還笑說：「我會不會太常翻唱妳的歌了！」此次，吳青峰於準備新專輯《馬拉美的星期二》期間，一直覺得《醉鬼阿Q》這首創作裡聽到孫燕姿的歌聲，於是鼓起勇氣邀約，沒想到對方一口答應，讓吳青峰覺得自己簡直是一步登天，直接寫歌並且合唱。