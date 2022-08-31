台大校長參選人回覆學生提問　9／14座談會「直球對決」

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台大校務會議學生代表比例僅1/10，遴選會學生代表只有1/21，為讓學生關心的議題在遴選過程不缺席，台大學生會與研究生協會日前發布「22項學生聯合提問」，內容涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展、永續等10大類，目前已收到9位參選人的完整答覆。
台大研究生協會長許冠澤表示，9位參選人都在期限內回覆學生的提問，但呈現的字數有極大的落差，看得出參選人在回覆學生問題上耗費時間的多寡，依序為張耀文9011字、葉丙成8785字、黃瑞仁8589字、陳聰富7931字、李百祺6576字、黃慕萱5340字、陳文章5269字、郭大維4619字、楊志新1551字。
許冠澤指出，按照參選人回覆各題目的總字數排序，前3名為博士生人才、校園空間規劃、心理輔導，推測參選人普遍對這些議題較「有感」。
許冠澤強調，字數多寡僅供參考，實際仍要檢視各參選人回覆內容，是否「同理/理解問題」、有無「願景及解決方式」等2個面向，來評斷答覆表現。以「博士生人才」為例，參選人要先正視博士生減少的問題，尤其注意到近年博士生缺額落在理工、電資學院居多，參選人要思考如何提高博士生在校園的生活、研究、出國等獎助學金作為誘因，這一點參選人算有共識，但關於心理方面的支持則被遺忘，另外，台大應與政府、社會各界不定期檢討對博士人才的需求、調整招生名額與資源分配等，整體而言黃瑞仁、張耀文、葉丙成回覆較為完整。
台大研究生協會副會長高鉦詠表示，大學法修法及學生校務參與一題，「要請校長參選人再多努力」，校長參選人楊志新反對提升校務會議學生代表比例，但1/10的席次對決策幾乎沒有實質影響力，「學生不想再吃悶虧。」
台大學生會長孫語謙指出，參選人都針對心輔中心人力與夜間需求做出正面回應，在補充人力資源之餘，陳聰富提及了心理師工作模式的調整、張耀文提出線上輔導的方式；郭大維、李百祺與陳文章從校園中公共空間的規劃著手，以提升學生生活品質，重視學生的人際互動與休閒。
在導師制度方面，多數候選人都提出要透過獎勵與表揚導師來鼓勵教授們重視學生輔導工作。孫語謙表示，教授的經驗往往集中於學術發展，對於不同學生的幫助有限，而陳文章提出在教授、業者、校友中尋找適合擔任導師者的「多元導師」想法，是一個值得思考並嘗試的方向。
台大學生會資訊長陳以潼表示，改善校內資訊人才待遇，參選人態度大不同，黃慕萱提出擴大學校資訊業務外包，以節省成本，忽視校內系統資安與客製化的要求；楊志新將計算機中心升級為數位發展處，但並未對細節及實際差異做出論述；來自電機系的張耀文與葉丙成最願意投注資源於資訊團隊，其中葉丙成於政見發表會中提出重建全校IT系統，若成真，將是一筆龐大但極有助益的投資。
許冠澤指出，前2周學校官方辦的參選人理念說明會多在討論排名、募款，學生感受相對不強烈，因此預計於9月14日舉行「校長候選人座談會」，邀請所有學生親臨現場與未來校長「直球對決」，當天活動也會在學生會及研協會的臉書粉專直播。