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台積電甩尾收高站上505元！台股終場漲141點　元宇宙高飛

▲隨著MSCI季度調整即將生效，台股今日尾盤爆大量，終場指數漲141.81點，收在15095.44點。（圖／NOWnews資料照片）
▲隨著MSCI季度調整即將生效，台股今日尾盤爆大量，終場指數漲141.81點，收在15095.44點。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-31 14:22:00

聯準會官員陸續釋出鷹派升息的訊號，影響市場情緒，美股30日4大指數連續第三天收黑。台北股市今（31）日開低走高，早盤跌逾70點，不久後翻紅，終場指數漲141.81點，收15095.44點，漲幅0.95%，成交量2078.94億元。隨著MSCI季度調整即將生效，台股今日尾盤爆大量，權值股、生技族群、電動車概念股點火，帶動大盤往前衝，權王台積電甩尾收高，終場上漲9元，站上505元，成功收復季線。今日砷化鎵跌深反彈，穩懋強攻漲停；航空雙雄則受惠於日本鬆綁邊境管制，股價漲逾2%；元宇宙概念股也是一片紅通通。

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美股道瓊指數30日下跌308.12點，跌幅0.96%，收在31790.87點；那斯達克指數下跌134.53點，跌幅1.12%，收在11883.14點；標普500指數下跌44.45點，跌幅1.1%，收在3986.16點；費城半導體指數下跌35.9點，跌幅1.31%，收在2708.6點。

台北股市今日開低走高，早盤跌逾70點，不久後翻紅，終場指數漲141.81點，收在最高點15095.44點，漲幅0.95%，成交量2078.94億元；本月漲95點，月K連二紅。權值股台積電甩尾收高，終場上漲9元，站上505元，成功收復季線。

隨著MSCI季度調整即將生效，台股今日尾盤爆大量，除了有生技族群、電動車概念股點火，帶動大盤往前衝之外，部分大型股在午盤也陸續走強，像是聯電、聯發科、鴻海、台塑化等。

今日電子股的砷化鎵族群跌深反彈，走勢強勁，穩懋亮燈漲停，宏捷科漲逾7%，全新漲逾5%，IET-KY、環宇-KY漲逾3%；蘋果概念股也有好氣色，鼎天漲逾4%，精材、美津、IET-KY、訊芯-KY、國巨、會鑽科漲逾3%。

日本鬆綁邊境管制，自由行有望，連帶航空股價走強，航空雙雄長榮航終場上漲2.27%，華航上漲2.47%，部分觀光概念股也受惠，像是燦星科漲逾6%，山富漲逾3%，晶華漲逾2%，南紡、易飛網漲逾1%。

表現強眼的類股還有電動車零組件概念股，高力亮燈漲停，華孚、康普、西勝、胡連漲逾3%；元宇宙概念股也是一片紅通通，威盛強攻漲停，宏達電、驊訊漲逾5%，位速漲逾4%，智晶漲逾3%。

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