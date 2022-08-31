台積電甩尾收高站上505元！台股終場漲141點　元宇宙高飛

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台北股市今日開低走高，早盤跌逾70點，不久後翻紅，終場指數漲141.81點，收在最高點15095.44點，漲幅0.95%，成交量2078.94億元；本月漲95點，月K連二紅。權值股台積電甩尾收高，終場上漲9元，站上505元，成功收復季線。
隨著MSCI季度調整即將生效，台股今日尾盤爆大量，除了有生技族群、電動車概念股點火，帶動大盤往前衝之外，部分大型股在午盤也陸續走強，像是聯電、聯發科、鴻海、台塑化等。
今日電子股的砷化鎵族群跌深反彈，走勢強勁，穩懋亮燈漲停，宏捷科漲逾7%，全新漲逾5%，IET-KY、環宇-KY漲逾3%；蘋果概念股也有好氣色，鼎天漲逾4%，精材、美津、IET-KY、訊芯-KY、國巨、會鑽科漲逾3%。
日本鬆綁邊境管制，自由行有望，連帶航空股價走強，航空雙雄長榮航終場上漲2.27%，華航上漲2.47%，部分觀光概念股也受惠，像是燦星科漲逾6%，山富漲逾3%，晶華漲逾2%，南紡、易飛網漲逾1%。
表現強眼的類股還有電動車零組件概念股，高力亮燈漲停，華孚、康普、西勝、胡連漲逾3%；元宇宙概念股也是一片紅通通，威盛強攻漲停，宏達電、驊訊漲逾5%，位速漲逾4%，智晶漲逾3%。