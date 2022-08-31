兩個女人戰爭升溫！許淑華開告控抹黑　蔡培慧：她緊張了

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許淑華不滿蔡培慧在電視、廣播受訪時，不斷腦補、洗腦民眾，對她胡亂指控。她說，當年她當市長時，公所依程序發包棄土場，之後廠商因違規事實被起訴，過程中檢調針對公所是否包庇圖利，做了非常清楚的調查，「我和同事沒有人被約談甚至起訴，之後棄土場有訴訟的是廠商，不是我們」。
許淑華說，蔡培慧繪聲繪影，企圖將她和廠商做連結，目的就是以不斷影射的方式抹黑她。之前數次造謠她都不回應，是因為可以理解，「一位民調落後者、選情不被看好，必須選擇激進、潑糞的方式抹黑。」
許淑華原想隱忍下來，希望蔡培慧適可而止。「但我正式登記後，她仍繼續傳達不實訊息，我一定要提告，未來若還有意見要表達，我們一起對簿公堂、對著法官說！」
蔡培慧則回應說，許淑華提告是好事，永興廢土場還在訴訟中，得標廠商蔡木火和股東是許淑華父親的手下，希望司法會予給公正、公平、公開的判決。
蔡培慧認為「許淑華緊張了」，因為過去不管她怎麼提問，許淑華都不回應，現在會反向攻擊，代表「選情低迷有危機的是許淑華」。過去她所做的民調、街訪、調查，大家都認為南投需要改變，需要找一個會做事的人來領導南投、好好打拚。
她說，很多人不知道，許淑華擔任南投市長時，把一個花2200萬元、啟用不到2年的公園毀掉蓋縣議會，卻沒有另外蓋3千坪的公園還給青少年，只會浪費公帑。