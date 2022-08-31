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兩個女人戰爭升溫！許淑華開告控抹黑　蔡培慧：她緊張了

▲許淑華指蔡培慧選情不被看好，才選擇激進、潑糞的方式抹黑對手。（圖／許淑華競選總部提供，2022.08.31）
▲許淑華指蔡培慧選情不被看好，才選擇激進、潑糞的方式抹黑對手。（圖／許淑華競選總部提供，2022.08.31）

記者顏幸如／南投報導

2022-08-31 13:40:03

民進黨南投縣長參選人蔡培慧指控對手許淑華擔任南投市長時，公所委外的永興棄土場掩埋含重金屬有害廢棄物。許淑華今表示蔡培慧選情低迷，才以激進、潑糞的方式抹黑，已控告蔡涉犯《妨害名譽罪》、意圖使人不當選。蔡培慧則回應，選情有危機的是許淑華，提告是好事，「代表許淑華緊張了」。

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民進黨南投縣長參選人蔡培慧連日來攻擊許淑華碩士論文抄襲、南投市公所委外的永興廢土場傾倒重金屬有害廢棄物，許淑華陣營原都冷處理，今（31）日突然在蔡培慧辦理縣長選舉登記之際，宣佈已委請律師向南投地方法院提告妨害名譽、散播謠言等，

▲南投縣長候選人許淑華委任律師，控告蔡培慧涉犯《妨害名譽罪》。（圖／許淑華競選總部提供，2022.08.31）
▲南投縣長候選人許淑華委任律師，控告蔡培慧涉犯《妨害名譽罪》。（圖／許淑華競選總部提供，2022.08.31）
許淑華不滿蔡培慧在電視、廣播受訪時，不斷腦補、洗腦民眾，對她胡亂指控。她說，當年她當市長時，公所依程序發包棄土場，之後廠商因違規事實被起訴，過程中檢調針對公所是否包庇圖利，做了非常清楚的調查，「我和同事沒有人被約談甚至起訴，之後棄土場有訴訟的是廠商，不是我們」。

許淑華說，蔡培慧繪聲繪影，企圖將她和廠商做連結，目的就是以不斷影射的方式抹黑她。之前數次造謠她都不回應，是因為可以理解，「一位民調落後者、選情不被看好，必須選擇激進、潑糞的方式抹黑。」

許淑華原想隱忍下來，希望蔡培慧適可而止。「但我正式登記後，她仍繼續傳達不實訊息，我一定要提告，未來若還有意見要表達，我們一起對簿公堂、對著法官說！」

蔡培慧則回應說，許淑華提告是好事，永興廢土場還在訴訟中，得標廠商蔡木火和股東是許淑華父親的手下，希望司法會予給公正、公平、公開的判決。

▲得知許淑華對她提告，蔡培慧認為「這是好事」，代表許選情低迷、緊張了。（圖／蔡培慧競選總部提供，2022.08.31）
▲得知許淑華對她提告，蔡培慧認為「這是好事」，代表許選情低迷、緊張了。（圖／蔡培慧競選總部提供，2022.08.31）
蔡培慧認為「許淑華緊張了」，因為過去不管她怎麼提問，許淑華都不回應，現在會反向攻擊，代表「選情低迷有危機的是許淑華」。過去她所做的民調、街訪、調查，大家都認為南投需要改變，需要找一個會做事的人來領導南投、好好打拚。

她說，很多人不知道，許淑華擔任南投市長時，把一個花2200萬元、啟用不到2年的公園毀掉蓋縣議會，卻沒有另外蓋3千坪的公園還給青少年，只會浪費公帑。

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