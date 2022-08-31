周江杰參選新竹縣長　鄭文燦曝跨縣市「陪登記」理由

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周江杰表示，現在的新竹縣政不能夠用過去30年的經驗方式解決未來30年的問題。新竹縣需要新的格局、新的治理以及新的方式，才能夠讓新竹縣面對未來的挑戰。他會務實地思考未來竹縣產業整體的需求，提出可行、可完成的方法。林光華20年前執政未完成的事情，自己會接手把它完成。
周江杰也說，自己會在各鄉鎮努力將清廉、勤政、愛鄉土的價值扎根下去，讓民進黨能夠真正為新竹縣的鄉親與土地努力、打拼，這樣投入縣長選舉最重要的初衷從未改變過。
鄭文燦表示，年輕的一代，承接新竹縣的理想，打造新竹城鄉更好的城市，桃園新竹是共同生活圈，需要新的力量價值與思維。
鄭文燦說，新竹縣一個充滿希望的城市，自己在桃園也是不被看好到逆轉勝，相信新竹縣的選民會做出有智慧的選擇，對地方的愛才是基礎，「我是第一次跨縣市陪同登記，因為我看到新竹的未來」。
楊長鎮說，自己常聽到周江杰談到許多對家鄉的願景，包含用兩條溪流形成交通網絡，讓溪南溪北團結 ，更要用交通共享以及科技帶來進步的福利，並且宣揚客家文化。他呼籲支持周江杰，讓年輕人要帶領新竹縣更年輕化，讓客家文化發光。
林光華表示，周江杰當年在竹東當選議員很不容易，後來議員任期做了3分之2，為了理念辭職；後來還去了不熟悉的北區選立委，「好的人才我們要讓他出頭，有理念的請支持周江杰」。