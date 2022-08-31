快訊／又破3萬例！本土確診增34,389例　死亡+21例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之34,389例本土病例，為15,820例男性、18,556例女性、13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(7,607例)，臺北市(4,332例)，臺中市(4,100例)，桃園市(3,780例)，高雄市(2,592例)，臺南市(2,173例)，彰化縣(1,416例)，新竹市(1,047例)，新竹縣(1,044例)，苗栗縣(899例)，屏東縣(801例)，雲林縣(708例)，基隆市(702例)，花蓮縣(652例)，宜蘭縣(614例)，南投縣(474例)，嘉義縣(446例)，臺東縣(331例)，嘉義市(327例)，澎湖縣(184例)，金門縣(133例)，連江縣(27例)。
指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至8月27日，死亡日期介於6月12日至8月28日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增234例境外移入個案中，為111例男性、123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(22例)，日本(8例)，泰國及美國(各4例)，香港(3例)，菲律賓、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各2例)，奧地利、瑞典及柬埔寨(各1例)移入，另184例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至8月30日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,187,394例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,872,287例排除)，其中5,308,029例確診，分別為27,833例境外移入、5,280,142例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,914例COVID-19死亡病例，其中9,898例本土，個案居住縣市分布為新北市2,110例、臺北市1,112例、臺中市992例、高雄市925例、臺南市768例、桃園市752例、彰化縣577例、屏東縣407例、雲林縣314例、南投縣294例、苗栗縣235例、嘉義縣232例、基隆市217例、宜蘭縣198例、花蓮縣及嘉義市各163例、新竹縣155例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。