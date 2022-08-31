友達與北科大成立研發中心　彭双浪看基本工資有一套說法

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭双浪指出，這次友達北科聯合研發中心成立，象徵未來雙方合作上的深化，有望創造更新的合作模式，整合雙方研發量能、學界跟產業界互補，為科技創新注入新動能。
北科大校長王錫福表示，友達長期投入的智慧製造場域同時也是北科大研發成果最豐碩的領域。北科大過去曾運用AI、5G等智慧創新技術，和友達團隊協力改善龍潭廠的廠房空調達到節能減碳，藉由學界提供的研發創意和能量，實際落地應用解決企業的需求，為相當成功的產學合作案。如今研發中心落成，期待未來於此激盪出更多創新的火花，共創產學雙贏新局面。
友達光電與北科大自2019年至今合作超過30個產學合作案，具體場域應用包含專業工業型機器人、影像辨識、製程預測最佳化、設備預警、虛實整合應用等等，後續可延伸技術合作擴展到AI語音互動系統、全地形無障礙移動、多工協作型機器人，雙方團隊密切合作持續提升技術應用。
今日揭幕儀式所展演的為全自動清潔機器人和機械手臂，皆是友達光電和北科大團隊最新研發成果。全自動清潔機器人可自動規劃清潔路徑，搭配智慧辨識避開障礙物，亦有自動回充功能，有效減少工廠人力成本；機械手臂則是具備動態夾取技術和精準控制能力，大幅提升夾取的精準度，搭配3D視覺化操作介面，無須進到工作場域即可操作機械手臂。除了展品本身的功能創新，其極具科技感的設計外觀，更是真正將研發成果推向產品，為展品實際落地場域應用的具體演繹。
針對產業面，彭双浪表示，經過上半年庫存調節後，品牌廠下半年庫存逐漸回到健康水準，部分客戶拉貨開始轉趨積極，但坦言要恢復正常情況還需要時間。而友達庫存在業界來說算是低的，因此當客戶未來有拉貨需求時，友達目前稼動率沒有很滿的情況下可隨時因應客戶需求。
至於基本工資審議委員會將於9月1日舉行，勞工團體希望將基本工資漲到新台幣28000元，為此彭双浪指出，友達薪資福利高於現今基本工資水準，因此若調整對友達沒有重大影響。他也說，台灣過去處在低薪環境中，不利台灣整體價值的轉型，如果台灣要轉型，就要往加值的方向走，如友達員工除了有很多具競爭力的薪資福利外，經過完整培訓也能有更多發展機會。