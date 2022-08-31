名家論壇》吳崑玉／市長候選人們的背後靈

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問題的根本，還是候選人們自己的性格，被現實的政治需要和選票考量，包裝到了一種面目全非的地步，選民看見的是一個化妝化到比整容還可怕的面孔，所有人都知道那不是你，卻又講不出怪在那裡的理由？前些日子遇到藍營的老朋友，他感嘆曾建議蔣萬安打「世代」，但他的團隊卻堅持打「藍綠」。於是一個才44歲的年輕人，講出來的話卻像88歲的老人。打自己才是「正藍」，無非是想損黃珊珊缺乏國民黨嫡系血統，鞏固深藍鐵盤。問題是，現在台北市還有多少人願意承認自己是「正藍」?多少人被發現自己是國民黨籍，都還會覺得丟臉?區隔藍綠，再分大藍小藍，喊喊團結、棄保悶死小藍，那是從黃大洲時代一路用到現在的傳統選法。蔣萬安這個年輕軀殼，怎會裝著一個如此古老的靈魂？
黃珊珊的問題是另一種類型。她本人很有想法，也有相當清楚的敘事能力，勤於市政也讓她贏得不少藍綠人士跨黨派支持，但這些支持者多半暗藏一個前提:「不能接受柯P。」然而好死不死，競選主題LOGO弄個「K33P」，完美詮釋了「柯P夾著33往前走」。第一批熄火回家的，是本已倒向33的綠營支持者，他們無法向親友說明，33與柯P有什麼不一樣？於是只好噤聲。
陳時中因此得利了嗎？並沒有。鄉野傳說，陳時中整個總部，完全被英系的洪耀福和黃承國包了。這些年綠營內部因選舉、派系、人事、利益所產生的恩恩怨怨，此時一缸子全掀了出來。蔣萬安這個「正藍」是死也投不下去的，於是部份倒向黃珊珊，但黃珊珊現在卻被柯P用「鐵達尼式」死抱，這下子也沒啥好期待的了。而陳時中本身的特質與性格也沒有突顯，除了「講幹話」此一特質，與柯P可以一拼，還算善於選舉之外，人們也看不見他對台北市這個城市的想像。所有美好想像通通歸零，最後是否含淚投綠？仍待選戰發展驗證。
換句話說，台北市這場選舉，並沒有因各黨人馬紛紛就位而大勢底定，也沒有因各自努力而擴張版圖，反而因為各自甩不掉自家的包袱，又彰顯不出自己引人喜愛的個人特質，反而使得游離選票愈來愈多。上半年還在力挺陳時中的，一部份先轉去挺黃珊珊，現在又因柯P轉回觀望。原本死鐵深藍韓粉，看著蔣萬安民調一路掉，團隊人事又封閉故舊，若干人轉去挺黃珊珊，現在又被「棄保」喊到心慌慌。柯粉就不必說了，現在的大柯黑，以前都是大柯粉，只要看到柯P露臉，轉頭就走，黃珊珊怎麼喊都沒有用。
換句話說，一個月後，搞不好我們會看見民調中「未決定」的比例不降反升。各家民調數字都作不得準，三人數字愈拉愈平，每個人的民調最高點都是提名參選那一天，此後逐步下滑，「三腳督」便會慢慢燒成了毛公鼎。到最後民調封關前如果真形成這種鼎足而三的局面，那就麻煩大了，不到最後一秒不知誰會被棄掉?相反的，在此之前誰的民調不斷爬升，或誰從第一掉到第三，那就會引起過多的期望或失望，各自形成向上螺旋或向下螺旋，提前決定最後勝負。
台北市的選民，其實是很愛那種性格鮮明的候選人的。無奈各家主將，不是被包著，就是被夾著，要不被架著走，在選戰考量與政黨需要下，個性特質完全不見了。於是帶不動認同，激不起熱情，三隻「領頭羊」六隻角頂在一起紋風不動，還真像一群羊。於是，這場台北市長選戰，不論各家媒體與名嘴如何炒作，始終像一灘死水泥漿，鄉民們寧可轉頭去看桃園的迴力鏢與血滴子亂飛，也不想耗費精神去多理台北市長。
台北市民期待的是「個性鮮明」，結果各家都打成了「旗幟鮮明」，精彩可期變成了歹戲拖棚。真個是「性格決定命運」，可悲，可嘆。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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