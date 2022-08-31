趙詠華「奉子成婚」！林俊逸披頭紗 還送上大鑽戒套牢
趙詠華、林俊逸再度合體，要於10月8日在台北國際會議中心舉辦「俊詠高歌」演唱會，他們於今（31）日在台北舉行記者會，沒想到上演「原地結婚」戲碼，林俊逸現場披上頭紗、送給趙詠華大鑽戒，「俊詠CP」更當場簽署結婚證書，兩人談起好交情，竟然提到是「奉子成婚」，讓外界驚呆。
原來「奉子成婚」的由來，是因為兩人同為愛貓人士，林俊逸去年因介紹趙詠華認養貓兒子，促成了緣分。林俊逸還分享自家的貓兒子很有儀式感，「早上起來在房門口，牠就坐在那邊等你，一定要抱在肩膀上，巡邏一圈，走到窗台把窗戶打開，如果硬把牠放下來，牠會生氣，趕著要出門的話沒有理牠，就有苦頭吃，牠會各種破壞。」
趙詠華與林俊逸有著好交情，去年就合體開演唱會，今年再度組成CP，記者會上，林俊逸不僅特別披上頭紗，還送給趙詠華一顆大鑽戒，宣告「修成正果」，成為音樂上的伴侶。被問到在相處過程中，有沒有不小心踩到對方的雷區過？趙詠華、林俊逸皆表示沒有，林俊逸還開玩笑的說：「她離婚這樣的事情我都講這樣，看就知道沒有。」趙詠華則笑說：「我們是遇到委屈時，會互挺的關係。」兩人聊著聊著竟意外曝光，雙方曾經都被同一位藝人「衝康」的經歷，但他們表示：「這種事每個行業都會有，職場上難免啦！」