美通膨削減法案帶動減碳商機　電池及儲能投資後市也看俏

我是廣告 請繼續往下閱讀
張書廷進一步表示，檢視法案完整內容，可得知政策除了大幅挹注潔淨能源，也對化石燃料做讓步，像是擴大碳捕捉抵稅額，讓燃煤電廠能透過除碳技術持續使用炭燃，同時，鼓勵綠能業者到關閉礦場設廠，替4.5萬名失業礦工創造就業第二春。
張書廷說明，此法案讓潔淨能源發展趨勢更具主導地位，絕對有利目前已經投入生態友善ESG的企業營運與獲利面，相關補助及抵免也有鼓勵其他企業進一步投入之效，此外，由於清潔能源發展相關基礎建設需要投入的成本龐大，透過完善的過渡期措施，有助傳統能源公司加速發展再生能源。
對於已經投入ESG或正在轉型的企業而言，張書廷認為，該法案能減少相關成本，有利企業加速減碳腳步，或是加速低碳供應鏈擴大市佔。以微軟為例，微軟內部碳稅未來可投入碳消除技術研發之基金，此獎勵機制有利科技大廠引進或研發相關技術，而企業進行供應鏈減碳時，也將優先挑選能提供低碳解決方案之供應商。
無獨有偶，隨著電動車需求增大，全球電池市場供不應求，加上多國新能源車利多政策釋出之下，中信投信也看好電池及儲能產業長期走勢。由於電動車已是未來趨勢，電池及儲能科技及上游原料與設備產業後市可期，建議投資人可逢低布局電池及儲能題材ETF。
中信電池及儲能ETF（00902）經理人詹佳峯指出，響應美歐及中國對新能源車的相關政策，電動車的需求持續增長，根據市調機構BNEF預估，全球2025年電動車銷量將增長至2107萬輛，2021年至2025年的銷量平均增速達33%，需求量大幅提升後將帶動整體供應鏈，其中又以佔據電動車半數以上成本的電池更加受惠。
詹佳峯指出，除歐盟從2035年禁售燃油車之外，加州近日也正在推動該政策，預估美國16州將跟進，另外最新消息指出，LG新能源將在美國增設第四座電池廠，預估是為爭取美國新能源法案的補助，多國政策激勵之下，電動車產業受惠大，最吸引人的將是產業鏈中更上游的供應鏈，例如鋰、鈷、鎳、錳等原物料生產商。
展望後市，詹佳峯表示，能源轉型推動下有助於電動車的發展，帶動中上游共應鏈發展，投資人可鎖定相關標的，尤其是電動車中上游，毛利率較下游廠高，長、短期走勢都相當看好，今年股市經歷一波修正後，建議投資人可開始布局電池及儲能ETF，掌握指數趨勢向上之契機。