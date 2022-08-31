中市正國會議員參選人　喊出「正派出擊」十席全上

民進黨籍正國會的台中市議員參選人今 (31) 聯合登記參選，正國會台中隊打出「正派出擊、十全十美」的口號，由中部召集人曾朝榮率領現任議員江肇國、李天生、周永鴻、蔡耀頡、何文海、蔡成圭、張家銨，以及候選人廖芝晏、何昆霖聯合登記參選，以台灣國球棒球隊比喻 10 位候選人將守住自己各自的戰備位置，同時相互團隊合作，為台中市的市民守護市政的大小事。

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正國會的 10 名議員候選人來自中市的山海屯市，如同棒球隊中各自堅守自己的戰備範圍，同時也相互補位合作，目標攻下每一個壘包並且得分。潭雅神的周永鴻在市政議題方面敏銳，是適合開路打頭陣的游擊手；捕手蔡耀頡精神意志強悍用心為太平蹲捕；一壘手李天生將接住大里霧峰選民的各項需求；南屯區何文海深耕基層、穩扎穩打就像經驗豐富的二壘手；蔡成圭守護山城，為東勢神岡新社和平的民眾奮力拼搏。

北屯區曾朝榮同時是中部召集人，以「引領現在，看見未來」的口號擔任全隊最強四棒打者強力揮擊；烏大龍張家銨勤為社福奔走，接殺每個侵害他人權利的人；投手江肇國主打完封勝投，以強力的問政風格展現監督市政的直球對決能力；而新人廖芝晏與何昆霖將以年輕活力、勇敢傾聽的特質守護著婦幼與青年的權益福利。議員候選人們喊出「正派出擊，棒棒強棒」力拼年底的市議員選舉十席全上，更表示將會竭盡全力維護鄉親的福利，為市民守住分數，並打下美好的未來。