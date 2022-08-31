亞利桑那州長杜希站台美國商機日　貿協黃志芳望爆大商機

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台積電在美國設廠所在的亞歷桑納州州長杜希（Douglas Ducey）近日率團訪台，現身站台美國商機日，並與外貿協會董事長黃志芳、經濟部陳正祺政務次長、美國在台協會（AIT）孫曉雅處長等同台分享台美經貿合作新趨勢，紀錄台美共享價值及友好的歷史時刻。
杜希致詞時回憶自己並非第1次訪台，「17年前就曾來台」，並表示台積電於2020年宣布在亞利桑納州投資120億美元設廠，進度雖受COVID19疫情爆發延宕，但目前正以顯著速度進行中，他稱讚台積電有效率，更形容台積電設廠的鳳凰城就像一個小台北。
黃志芳會前受訪時說，杜希的來訪與出席極具象徵性意義，台灣晶圓代工龍頭台積電已前往設廠，帶動上百家供應鏈評估或決定跟進投資，亞利桑納州已成為全美的矽沙漠（Silicon desert ），他看好其成為台美科技、產業、經貿合作的新典範。
黃志芳在致詞時也指出，對台美經貿發展「充滿雄心壯志」，台灣扮演全球供應鏈重組的管理者角色，也是關鍵零組件的生產整合者，美國則於高科技產業中居領導地位，美國商機日是媒合中美企業合作的重要平台。
今年美國商機日有近200家企業參與，其中，有美國採購商共計20家，買主採購品項涵蓋電子資通訊產品、5G智慧穿戴、醫療、金屬扣件、機械及食品產業等，其中，全美吊扇市佔率25%的吊扇大廠，也參與本活動，尋找台灣LED模組及遠端遙控裝置；另外，食品通路商也看好台灣美食特色，希望接洽冷凍食品及餅乾業者，多元採購相關食品進軍美國市場。
黃志芳提到，台灣對美出口金額自疫情爆發前的380多億美元，一路成長到去年的500億美元，成長幅度驚人，盼美國商機日能再為台美雙邊貿易增添更多動能。