「台中英」議員參選人登記　喊出「台中一定贏」

民進黨「台中英」 7 位議員參選人，包括陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜，今 (31) 日上午由前立法院長、現任台灣日本關係協會會長蘇嘉全、市議員謝明源、邱素貞等人陪同完成登記，高喊「台中英、向前行；台中英、一定贏」口號，現場氣氛熱絡、士氣高昂。

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蘇嘉全表示，今非常高興有機會陪同 7 位優秀候選人登記市議員，「台中英」名稱的由來，就是希望候選人能夠像鷹一樣飛翔在天空，要有一種魄力改革大台中市的市政，配合蔡其昌市長在未來組成的行動派團隊，能夠來監督市政，一方面監督，一方面合作，共謀大台中市的發展。

蘇嘉全指出， 7 位候選人都有他們的非常好的經驗，過去也經過非常好的訓練。我們看到所有台中鷹的候選人，都是能面對任何橫逆，依然能夠克服的候選人，他們都非常有企圖心，行動力，希望能為台中市來努力，他也懇求台中市市民一方面支持蔡其昌，一方面支持在場「台中英」的候選人，讓他們能夠順利當選，台中英加油！台中英一定贏。

「台中英」連線 7 位參選人，分別手持標語，提出共同訴求，包括 65 歲以上長輩健保不會少；營養午餐免費、營養加倍；捷運藍線四年動工，完善路網改善交通；興建社會住宅，落實居住正義；育兒政策升級，讓年輕人敢生敢養；發展策略產業，拉高薪資結構；落實減碳政策，發展綠色能源。他們並高喊「台中英、向前行；台中英、一定贏」口號，展現高昂戰鬥力。

陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟表示，盧秀燕執政四年重大建設停滯不前，台中無進步，房價直直漲，社會住宅延宕，薪資水準六都最後，讓年輕人看不到未來。今年 2022 市長議員選舉，要換市長台中才能向前行！ 2022 台中要贏！換市長、向前行！台中英贏！台中一定贏！

陳雅惠、張芬郁、陳俞融、謝家宜指出，年底如順利當選，未來除將爭取增設公立幼兒園、非營利幼兒園，以及親子館，減輕家庭育兒負擔，並爭取提高生育補助、育兒津貼、學校營養午餐費，以及強化婦幼安全維護與長照系統，整合政府資源，建立完善的社會安全網，保障婦幼弱勢安全生活環境。

台中英連線強調，市長盧秀燕上任以來，不是跟中央處在敵對緊張的狀況，就是將問題拋向中央，被網友貼上「最強中央處理器」封號，盧市府建設延宕，光會高喊響亮口號，美化數字，自我陶醉。

他們火力全開，批評盧秀燕施政四年，沒有願景，海生館蓋了

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