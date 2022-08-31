紐時看20大：習近平邁入第3任　汪洋接總理機會高

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文章形容，中共的全國代表大會是「每5年舉行一次的精心編排儀式」，讓約2300名代表聚集在一起，他們「很少表達不同意見（如果有的話）」。而20大將在國內經濟成長放緩、與外國（尤其是美國）關係不斷緊張下，揭示中國的總體政策方向和下一個領導班子陣容。
這篇文章指出，雖然官方並沒有對中共20大是否將延長習近平任期作明確表示，但他積累的權力及中共對他政績的大力宣揚都暗示，習近平有很大可能贏得第3個中共總書記的5年任期。在他之前，中國似已確定了最高領導人掌權10年的模式。
但文章提到，現年69歲的習近平即使有把握連任，他的野心也將在中共20大面臨嚴峻考驗。這包括：他能在多大程度上，把自己的人馬安插到下屆領導班子？以及人們最關心的─他是否會在20大釋放繼任者的訊號？還是推遲到以後再決定？
文章說，習近平的接班人目前顯然還沒出現。許多專家認為，習近平將不會在中共20大確認接班人，這讓他能在未來幾年保持自己的影響力。
儘管習近平要求穩定，但中共20大召開前的這一年對中國來說頗為艱難。不穩定的局面引發了人們對習近平權勢已經遭到削弱的猜測，這可能會使他的政策容易受競爭對手的挑戰。其中包括嚴厲的疫情清零政策，以及支持俄羅斯的立場，前者拖累了中國經濟，後者則不必要地激怒了美國及其歐洲盟友。
但追蹤中國政策制定的策緯諮詢公司政治分析師羅傑（Trey McArver）認為，習近平或多或少地經受住了上述風暴，中國官媒明顯在為他的第3個任期做準備。
至於未來的領導班子，文章引述羅傑的看法指出，習近平過去10年的成功，部分得益於他「贏得支持、拉攏人的能力」。因此，他會提拔那些表現出忠誠和有提拔價值的官員。
未來的中國國務院總理人選，是外界最矚目的中共未來人事焦點。文章指出，從往例暗示，下任總理可能是現年59歲的胡春華或67歲的汪洋。在進入中央領導層前，胡、汪與習近平的關係都不特別密切，但兩人都已把自己「塑造成有管理中央政府經驗的忠誠副手」。
羅傑分析，「只有汪洋和胡春華有（擔任總理）必需的履歷」，而且汪洋顯然是兩人中資歷更高的那位，「所以我們認為汪洋的概率要大得多」。（編輯：邱國強/周慧盈）1110831