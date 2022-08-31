新型態雲端智慧觀光產業再進化！即將進入元宇宙新紀元

行政院數位發展部數位產業署呂正華署長表示，「過去20幾年在經濟部服務，過去的產業是百工百業，現在是各行各業的數位轉型推動，想感謝在一起管顧科技公司的協助，把我們好的平台架構起來，讓廣大的中小企業能夠透過這樣滿滿的大平台，在未來Ｗeb3.0的推動之下能夠有很好交流學習的平台，財團法人商業發展研究院與中華民國全國商業總會過去長期以來也都協助政府做各項的知識擴散，尤其在數位的時代，數位的產業是非常重要的，數位產業做得好，才能扎根將社會蓬勃發展，台灣才會更強。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
呂正華署長表示未來數位產業的發展有JOINIT團隊的幫忙，以及各位演講者願意將自身所學與經驗無私地分享，相信大家能夠收穫滿滿，對數位產業更多支持與指導，讓台灣的產業更好。平台運營主要負責單位JOINIT薛煒立董事長今日更發表三項新技術工具，未來將直接協助會員無痛從Web 2.0轉型Web 3.0，技術分別為：1.DID區塊鏈會員建構管理暨共享優惠應用系統：資安即國安，利用DID區塊鏈加密技術，讓消費者可以在個資被保護的前提下進行會員福利共享，有效透過資安能力轉化為產業動力！2.Bifrost錢包技術，串連區塊鏈世界與線下世界。該技術能轉化傳統會員系統，為客戶會員一鍵產生錢包，無痛轉型進入區塊鏈世界。3.多元宇宙千人連線遊戲 multiverse multiplayer online GAME(簡稱MMOG)，讓每一個人有獨立自主的阿凡達，讓每一個企業每一個生態系可以有一個獨立的元宇宙，並且讓人們可以在不同的元宇宙間透過NFT 會員系統穿梭，打造同屏千人以上即時互動遊戲。
商研院CDRI許添財董事長也在活動中以「數位永續生態系3大轉型」為題，與現場來賓分享在數位轉型、ESG永續轉型，以及生活轉型相互關係，他表示管理層能夠反映一家公司商業模式的質量，隨著ESG水平的提升，資產負債表的風險承受能力也會有所提高，從而降低投資的風險。更進一步強調價值驅動社會中萬物皆聯、萬事精準，元宇宙(Metaverse)為社群連結與信任，體驗與互動，大家聚焦在三個I：A I人工智慧，B I企業智慧，C I節能減碳智慧。在演講的最後更勉勵大家要「化挑戰為機會(Turn Challenges into Opportunities.)」。
今日出席貴賓與專家包括，行政院數位發展部數位產業署呂正華署長、台北市產業發展局吳欣珮副局長、中華民國全國商業總會科技與數位應用委員會劉先覺主委、國家通訊傳播委員會前主任委員暨臺灣區塊鏈愛好者協會榮譽理事長詹婷怡、資策會李震華組長、鴻翊國際股份有限公司（股：3521）張宏臺董事長、Ceres Capital穀神星資本-陳儀雪Yvonne創辦人，None capital拓荒資本共同創辦人Patrick、Cybavo博歐科技王衍盛業務開發、Re:Dreamer鄭棋元共同創辦人、VEXMETA葉加行共同創辦人、臺灣區塊鏈大學聯盟彭少甫理事長、博斯資訊安全股份有限公司黃啟誠董事長、台灣虛擬通貨反洗錢協會簡書永理事長、台北永續元宇宙扶輪社高辰晞創社社長、ABA 亞洲區塊鏈加速器王正裕總監、力麗觀光連鎖飯店蔡宗易董事長、中臺灣觀光產業聯盟協會黃正聰理事長、台灣餐飲業聯盟張寶仁理事 、靈知科技股份有限公司林吉財董事長、萊馥健康休閒渡假村魏珆君理事長、中華民國民宿協會全國聯合會張心盈理事長、桃園市旅行商業同業公會呂中豪理事長、中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會林建良理事長、阿默企業股份有限公司周正訓董事長等及數十位公協會代表，為大家帶來精彩的數位轉型分享。