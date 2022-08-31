新型態雲端智慧觀光產業再進化！即將進入元宇宙新紀元

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▲左起菁鏈科技股份有限公司代表、大綜電腦系統股份有限公司曾振順總經理、中臺灣觀光產業聯盟協會黃正聰理事長、財團法人商業發展研究院許添財董事長、在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長、資策會地方創生服務處徐志浩副處長、靈知科技股份有限公司林吉財董事長。（圖／在一起管顧科技股份有限公司提供）