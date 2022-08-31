柯震東只約砲不交往 《愛愛》肉慾男大生原型竟是自己
結合「性愛」的家庭劇情影集《愛愛內含光》，集結各個年齡層會遇到的情感議題，二十世代組合反映出約砲文化的交友生態，柯震東和新人詹子萱飾演大學同學，但是都是會在交友軟體上認識新朋友，不談愛、只做愛的Z世代，詹子萱在家是乖乖牌，私下卻是努力在經營性愛知識的YouTuber；三十世代代表是夏于喬與馬志翔，年齡相差13歲的他們曾是火辣辣的師生戀，曾經1夜7次的他們如今卻是7年1次，遭遇七年之癢的夫妻危機。
父母輩代表是苗可麗與洪都拉斯，兩人是搞笑擔當，有3個小孩的老夫老妻仍然每天鬥嘴，甚至在苗可麗目睹洪都拉斯打手槍之後，還鬧著不再幫家裡做飯，讓大家吃土；家中唯一的兒子林哲熹是個不愛女生的男同志，交往多年男友的他一天遇到跟他八竿子打不著的小混混巫建和，兩人組成了地下賭局的好拍檔，之後又會發展成怎麼樣的故事，令人期待。
導演黃婕妤出生台灣，於印尼成長，之後再到美國留學，曾在多個地區生活，問起黃婕妤導演本片尺度為何？她賣起關子，表示之後播出就知道了，「肯定不會讓大家失望的」。黃婕妤導演分享片名《愛愛內含光》出自於詩篇《座右銘》的「曖曖內含光」，刻意將曖改成愛，因為影集探討的是愛，也是愛愛（指性），希望傳達愛愛是很美好、很自然的事，以健康、開放的觀點來看性。
劇中演出痞帥男孩的柯震東被導演黃婕妤大讚非常有魅力，「反應快的他很擅於與其他演員丟接球，總是在action之後給予意外的驚喜。這次很開心可以和他合作，畢竟當初寫這個角色時，真的就是想像著他在寫的。」