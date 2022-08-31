鄭文燦等大咖陪同 民進黨新竹縣長參選人周江杰來真的

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊長鎮主委致詞時表示，今天要拜託大家開始叫周江杰周縣長，他的家族的源頭來自新竹峨眉中盛村，所以說他是苗栗人也是新竹人，與楊縣長算是家裡人家，這幾年客委會與新竹縣也算合作順利，但是他也常聽到江杰說到許多對家鄉的願景，要新竹縣如何成為全台的領先，用兩條溪流形成交通網絡，讓溪南溪北團結 、要用交通共享所有科技帶來進步的福利、整體分享所有的客家文化。讓年輕人要帶領新竹縣更年輕化，讓客家文化發光。
林光華董事長致詞時表示，曾經他是省主席，也曾經是縣長，現在是老人殘障代表。青年、勤政、愛鄉土是民進黨的初衷，他始終沒有忘記。新竹是他的家鄉，他觀察許多民意代表，像江杰在竹東沒有買票可以當選議員很不容易，後來議員做了3分之2，為了理念辭職，當時他跟江杰懇談，希望他可以更上層樓推薦給小英總統。後來還去了不熟悉的北區選立委，江杰說戰士沒有選擇戰場的權利。所以說好的人才我們要讓他出頭，有理念的請支持周江杰。
邱泰源委員致詞時說：他負責新竹所有軟硬體的建設，特別是醫療，很多建設是從中央來的補助建設，新竹現在醫界是相當重視的服務場域，醫療長照是我們團隊特別完成政見，像是台大生醫園區未來希望各位多多照顧，周江杰非常了解縣民的需求，他為新竹縣的居民感到無比高興，未來周江杰一定給大家最好的醫療服務。
周江杰表示，今天完成登記參選縣長，他的對手不是現任的楊縣長這個人，他要挑戰的是他過去四十年來擔任政府機關的工作、近八年在縣府擔任秘書長、副縣長、縣長，楊文科縣長治理新竹縣的種種事蹟。
現在的新竹縣政不能夠用過去三十年的經驗方式解決未來三十年的問題。新竹縣需要新的格局、新的治理，新的方式，才能夠讓新竹縣面對未來的挑戰。
周江杰說到要挑戰的是，比如楊縣長要在湖口鄉的同一個村裡設立第二座生命園區，甚至要蓋十萬個以上個納骨塔，這到底是什麼樣的治理邏輯？
周江杰還問楊縣長，有沒有看到竹北市民擔心學區、交通，進不了家門前學區的小學，送小孩去家附近的學校，早上交通不便時，來回可能要一個小時。我們的孩子晚上補習回家，沒有大眾交通工具可坐。他想請問楊縣長，「這就是你要帶領新竹縣未來三十年的環境嗎？請問縣民們大家現在過得幸福嗎？」
周江杰又提到，大家看到台知園區、科三這兩個已經推動二十年的計畫在楊縣長任內毫無動靜。他要跟二個計畫案在地的所有鄉親報告：「你們的生活已經整整被耽誤了三十年以上。」但楊文科縣長仍然在用過去做法在推動，請教各位有人看過新竹科學園區裡有1/3的商業區和住宅區嗎？這樣的做法是行不通的，縣政府到底還要擔誤大家多久？
周江杰表示在擔任縣長後，會提出務實的做法，讓這兩個區域，能夠改善在地居民的生活環境。台知園區有國家重大建設核定的142公頃，他要推動新竹科技博覽館；科三園區已經推動好的公共建設高鐵橋下道路三期業已完成。如果周邊土地科技業有需要，他也會盡快來處理。
周江杰表示：他會務實地思考未來竹縣產業整體的需求，提出未來可行、可完成的方法。林光華縣長二十年前未完成的事情，江杰會接手把它完成。
周江杰也說，第一次選舉擔任議員時，就是希望我們的生活環境能夠更好。他會和他所有投入今年年底的競選團隊同志，在各鄉鎮努力將這樣清廉、勤政、愛鄉土的價值扎根下去，讓民主進步黨能夠真真正正為我們的鄉親、為新竹縣這塊土地努力、打拼。這是他投入縣長最重要的初衷，這個初衷也從未改變過。
周江杰最後向前來支持的貴賓、朋友致謝，也祝福所有投入參選的同志，能夠心想事成。周江杰會跟大家站在一起攜手打拼取得11月26號最後的勝利。