日本韓國9月入境政策鬆綁！旅遊業：出國還卡著兩關待解
新冠疫情肆虐全球近3年，許多國人都期盼著能回到自由出國旅遊，隨著世界各國漸漸習慣疫情、與病毒共存，不少國家已經逐漸放鬆邊界管制，日本、南韓今（31）日接連宣布入境鬆綁，9/3起進入韓國不再需要PCR證明，日本首相岸田文雄也宣布9/7開放「無導遊團客」，出國旅遊似乎不再遙不可及。創新旅行社董事長李奇嶽認為，禁團令仍然是國人出國的難關，但確實應該慢慢開放比要好，一口氣貿然全開風險太大。易遊網也說，現行居隔政策直接影響民眾出國意願，短期內即便國外開放了，還是很難有立竿見影效果。
易遊網指出，開放邊境和回歸常態是各國都正在努力的方向，旅遊業者也期待利於出境旅遊的政策可以即早推行。由於日本目前尚未有更詳細的開放細則，也還是有入境人數的上限，加上台灣還有禁團令以及居隔政策需要遵守，所以現階段對於整體旅遊市場的活絡，還是很難立竿見影。不過易遊網已經做好準備，國外團體行程已經規劃好並上架供民眾查詢，日本方面例如關東、九州、北陸到東北，都已與航空公司洽談好包機規劃，待相關政策再鬆綁就能立刻上架開賣；韓國方面則是針對機酒提供一些優惠活動，包含有華航機加酒專案享7%折扣，以及國際訂房提供最高800元折扣碼
李奇嶽表示，各國能鬆綁就是進步，雖然希望台灣也快點開，但還是應該慢慢來，「並不很贊同一下子無限制全進來。」不過以日本的規定，是1人以上就算是團體，因此對於旅行社而言，在現行法令下旅行社販賣機加酒，協助旅客跟當地地接旅行社聯絡，估計赴日旅客的數字有望成長3成。
今上午南韓中央災難安全對策本部第一控制官兼保健福祉部副部長李基日表示：「自9/3起所有乘飛機、船舶抵達南韓的旅客均無需提交核酸檢測報告。」不過入境一天內需接受篩檢檢驗規定仍不變，目的是為嚴防國外變種病毒進入國內；日本方面則是由現任首相岸田文雄宣布，9月7日起重新開放團體旅客在沒有導遊陪同下赴日觀光，並從9月7日起將每日入境人數上限從2萬提高至5萬人。