鍾東錦領表遇柯爸柯媽喊藍白合？柯文哲：任何人都能合作
距離2022年縣市首長選戰僅剩下不到三個月時間，而各縣市首長及議員選舉登記也持續進行。苗栗縣議長鍾東錦昨（30）日前往領表參選苗栗縣長選舉時，巧遇民眾黨主席柯文哲的父母，當場拋出藍白合作，呼籲「藍白合」一起來對抗無理的執政黨。對此柯文哲今（31）日下午受訪時則表示，跟他本人僅見過一次面且握手3秒鐘而已，不過也強調「我跟任何人都可以合作」。
鍾東錦昨（30）日前往苗栗縣選委會領表時，民眾黨4名議員候選人也正在登記參選，同行人等除了秘書長謝立功外，還有柯文哲的父母。而鍾東錦當場拋出藍白合作，呼籲「藍白合」一起來對抗無理的執政黨，組成在野大聯盟，帶領民眾走出台灣目前的困境，這樣台灣才會有機會。
對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今日受訪時表示，自己印象中沒有與鍾東錦有太多互動，唯一一次見面是在去竹南參與資通訊大廠的廠房開幕時，有與鍾東錦握手致意三秒鐘左右。「我覺得是這樣，很多東西就是有機會遇到談一談再說，不要刻意說什麼藍白合一大堆合。」柯文哲說，先想想這個人好不好、適不適合擔任那份工作再講。
至於現場記者則追問柯文哲，民眾黨與國民黨在苗栗是否有藍白合的空間？對此柯文哲並未把話說死，僅表示「我跟任何人都可以合作。」