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搶攻俄國市場！中企抓準時機卡位　貿易額估達1900億美元

▲圖為小米創辦人雷軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為小米創辦人雷軍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-31 16:09:53

俄羅斯入侵烏克蘭換來的是大量西方品牌與跨國企業的撤離制裁，然而外企業務的空缺如今正被中國商品們藉機填補。外媒指出，俄烏戰爭加速了俄羅斯對亞洲尤其是中國的傾斜，包含來自中國的汽車、智慧型手機品牌逐漸成為俄羅斯的暢銷商品。

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《彭博社》報導指出，俄羅斯為了應對西方國家制裁帶來的民生經濟破壞，莫斯科修改規定允許其主權財富基金投資中國、印度及土耳其的貨幣，這使得中國商品在戰爭奇佳爆發式湧入俄國；俄羅斯官媒17日便援引官員指出，俄羅斯7月自中國購買了價值67億美元的商品，較去年同期增長逾20%。

文章內提到，智慧型手機大廠如蘋果、三星等皆因暫停在俄業務，而俄羅斯當地市場則逐漸向中國品牌靠攏。根據俄羅斯最大電信營運商「Mobile TeleSystems PJSC」數據顯示，來自中國的小米已經超越三星，成為俄羅斯第2季最暢銷的智慧型手機品牌，另外前5名智慧型手機品牌當中就有3個同樣來自中國。

根據Avtostat數據顯示，俄羅斯今年第1季僅28%新車來自中國，隨著西方國家制裁擴大，第2季有高達81%的新車進口來自中國。俄羅斯央行在24日的報告中也指出，汽車貿易市場逐漸從歐洲汽車生產商轉向亞洲業者，這也讓購車意願從2月戰爭爆發以來首度轉為樂觀。

報導也引述俄羅斯《消息報》消息，指出線上零售商統計發現，自俄羅斯開戰以來，日韓商品已遭業者暫停出貨，中國電視機的需求則增長近1倍；花旗首席經濟學家查克洛夫（Ivan Tchakarov）便表示，人民幣在莫斯科交易所今年交易量已經上漲了40多倍，這顯示中國與俄羅斯的合作關係愈來愈重要，人民幣甚至開始主導其他傳統貨幣的交易。

此外，位於莫斯科的智庫「戰略研究中心」分析師也指出，有愈來愈多中國企業開始研究，如何在不違反國企制裁規則的情況下向俄羅斯輸入商品，而這個腳步愈來愈快，今年底可能就會在俄國看見更多來自中國品牌的商品；報導中也提到，隨著國際能源價格上漲，中俄雙邊貿易今年可能增長至1900億美元，達到將近1/3的漲幅。
 

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