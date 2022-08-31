台中狼師風暴　民進黨團批市府包庇狼師

人本教育基金會揭發 25 年前黃姓教師涉嫌利用權勢性侵女學生案，申訴後長達 4 個月毫無作為。另新聞局長鄭照新臉書發文表示，「停聘是半薪、留職停薪是全薪都領不到」，批評人本到底站在狼師那邊還是受害者那邊。台中市議會民進黨團今 (31) 日召開記者會，批評市府包庇狼師、放任行政首長在社群媒體攻擊抹黑幫助女學生的人本基金會，行政怠惰到極點，要求市府將校長停職、併案普查。教育局強調，絕對沒有拖延，積極依法處理，已進入收尾階段。

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民進黨團總召江肇國表示，受害者主張立刻停職，而教育局卻以留職停薪處理，還派新聞局局長在社群網站上攻擊協助受害者的人本基金會；受害者主張併案審理，而教育局也繼續分案辦理，還派法制局局長操弄法條誤導民眾，在受害者非意願下移送法辦；主張擴大普查，而市府只公布一個誰也不敢撥打的電話。他強調，盧秀燕市長回應請大家放心，各局長就立即出來攻擊，令人質疑這句「放心」是講給狼師聽的嗎。

議員王立任痛心表示，市府是用這樣的態度處理身埋 20 多年的性侵案件，想要大事化小、小事化無，消極無作為。幹事長周永鴻指出，市府有三項不應該：違背法律程序不應該、違反行政倫理不應該、違反行政機關規範不應該，周永鴻強調法制局局長嗆立委不懂法律時，應該思考最不懂法律的其實是受害者，市府作為行政機關不給予受害者正確的法律見解，還反過來跟她對幹，質疑到底算是哪門子的政府。

賴佳微、鄭功進表示，早在 2010 年時就修法通過涉及性侵案件的教師停聘不再給薪，而新聞局局長鄭照新卻在傳播假資訊後，只刪文沒道歉，直言是大街造謠、小巷更正。

陳淑華、何文海表示，已經接獲許多黃校長曾任校園的家長電話，而市府的態度卻只會繼續造成人心惶惶，質疑盧秀燕的道德究竟在哪裡。

謝志忠、林祈烽、邱素貞、張玉嬿、蕭隆澤表示，對比被害人的勇氣，市長放任底下局長挑釁嗆聲，在被害人的傷口上灑鹽，這個市長自稱是媽媽市長根本不夠格。李天生則呼籲市民看清楚這樣的市府，並且在年底選舉時用選票下架盧秀燕。

張家銨指出，昨在社會局的性平會議上，已經有委員要求教育局併案擴大調查，沒想到教育局的代表卻仍堅持以個案方式處理，不願併案。痛批市府根本就是「打人的喊救人」，理應要捍衛市民的權益、站在受害者這邊的市府，沒想到不關心就算了，還有局長發臉書抹黑受害者，這樣的市府不夠格當台中人民的市府，盧市長不夠格當媽媽市長。

議員們嚴正要求「市長負責、局長下台」。

教育局強調絕對沒有拖延，積極依法處理， 4 月中下旬接獲 A 生檢舉， 5 月「性別平等教育委員會」正式立案調查至今 4 個月時間，在法定期限內，且已進入收尾階段，教育局在性平調查期間內還同步將此案移送司法偵辦，捍衛潛在可能受害者權益，雷厲風行揪狼師，並無拖延、怠惰、忽視等情事。