軒嵐諾變更強大！氣象局最快週五發海警　颱風假機率曝光

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氣象局預報員林定宜指出，軒嵐諾颱風今明兩天會持續往西南方移動，到了週五凌晨2時可能到達路徑最南端，在緩慢往北轉，未來三天恐怕會在琉球附近海面上滯留，尤其在週五、週六將最接近台灣陸地。由於最新預測資料顯示，軒嵐諾颱風幾乎是「邊走邊吸水氣」，把季風環流的雲系慢慢吸納進來，因此暴風半徑不排除會擴大到300公里以上，對台灣東部海域威脅大增，因此氣象局最快週五清晨到上半天這段期間就會發布海上颱風警報，至於是否發布陸上警報，要看未來軒嵐諾颱風移動路徑是否有持續偏西，氣象局密切關注中。
根據氣象局暴風圈侵襲機率預估，目前以宜蘭縣49%機率最高，其次是花蓮縣的48%，基隆機率47%，綠島45%，台北市44%、新北市42%。林定宜說，依照目前軒嵐諾颱風路徑來看，無論是否直接侵襲，北台灣降雨都會非常顯著且持續，預期北部、東北部地區可能有局部大雨，尤其基隆北海岸、北部山區風雨最大，可能有局部豪雨發生，提醒民眾要特別留意。
至於民眾關心是否會放颱風假？依照行政院人事行政總處《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定有三個條件，首先是「依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。」或是各地雨量達到不同的警戒值；再者是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。
以目前軒嵐諾颱風路徑及影響預估，如果只發海上警報，要放颱風假機率不太大，只有基隆北海岸有機會稍微有機會達標，其餘要視各地方政府因應不同區域天氣變化做出決定，由於尚未發布颱風警報也沒有風雨預測，想放假的民眾可能還要再等等了。