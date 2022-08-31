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軒嵐諾變更強大！氣象局最快週五發海警　颱風假機率曝光

▲強颱軒嵐諾持續變強又變大，氣象局預估最快週五清晨到上午將發布海上颱風警報，至於陸上警報要看颱風未來動向是否偏西移動而定。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲強颱軒嵐諾持續變強又變大，氣象局預估最快週五清晨到上午將發布海上颱風警報，至於陸上警報要看颱風未來動向是否偏西移動而定。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-31 16:37:132022-08-31 16:44:54

強颱「軒嵐諾」持續增強中，原先預期軒嵐諾颱風抵達琉球南方海域時，距離台灣仍有約500公里的「安全距離」，沒想到中央氣象局最新預報資料顯示，軒嵐諾不但路徑可能更偏西南，且暴風半徑有可能進一步擴大到300公里以上，因此氣象局最快在週五（8/2）清晨到上午發布海上颱風警報，萬一軒嵐諾颱風路徑更往西偏，暴風圈恐掃過陸地，也不排除發布陸上颱風警報，提醒民眾特別留意。

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軒嵐諾颱風目前仍維持強烈颱風強度，中心位置在台北東方約900公里海面上，以時速25轉20公里速度向西南移動中，近中心最大風速每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑約220公里，10級風暴風半徑約70公里。

氣象局預報員林定宜指出，軒嵐諾颱風今明兩天會持續往西南方移動，到了週五凌晨2時可能到達路徑最南端，在緩慢往北轉，未來三天恐怕會在琉球附近海面上滯留，尤其在週五、週六將最接近台灣陸地。由於最新預測資料顯示，軒嵐諾颱風幾乎是「邊走邊吸水氣」，把季風環流的雲系慢慢吸納進來，因此暴風半徑不排除會擴大到300公里以上，對台灣東部海域威脅大增，因此氣象局最快週五清晨到上半天這段期間就會發布海上颱風警報，至於是否發布陸上警報，要看未來軒嵐諾颱風移動路徑是否有持續偏西，氣象局密切關注中。

根據氣象局暴風圈侵襲機率預估，目前以宜蘭縣49%機率最高，其次是花蓮縣的48%，基隆機率47%，綠島45%，台北市44%、新北市42%。林定宜說，依照目前軒嵐諾颱風路徑來看，無論是否直接侵襲，北台灣降雨都會非常顯著且持續，預期北部、東北部地區可能有局部大雨，尤其基隆北海岸、北部山區風雨最大，可能有局部豪雨發生，提醒民眾要特別留意。

至於民眾關心是否會放颱風假？依照行政院人事行政總處《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定有三個條件，首先是「依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。」或是各地雨量達到不同的警戒值；再者是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。

以目前軒嵐諾颱風路徑及影響預估，如果只發海上警報，要放颱風假機率不太大，只有基隆北海岸有機會稍微有機會達標，其餘要視各地方政府因應不同區域天氣變化做出決定，由於尚未發布颱風警報也沒有風雨預測，想放假的民眾可能還要再等等了。

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