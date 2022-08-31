被指A國庫　張善政：如果有一塊錢掉到我口袋就退選！

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張善政說明指出，這個計畫是把國外農業電子化最新的進展資訊摘錄它的精華轉給國內的農業研究單位來參考，計畫的本質就是在做這種科技新知的引進跟推廣。對於這項計畫的5700萬經費，張善政表示，「我要跟大家報告那5700萬的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選」。
張善政說，宏碁是一個非常有制度的公司，這項計畫由宏碁出面投標，出面簽約，當然這個錢也是由宏碁出面去領到公司裡面，花在這個計畫上面的活動，包括研討會，員工薪資等等。張善政強調自己領宏碁副總經理本來的薪水，沒有因為這個計畫多一塊錢進入我口袋。
針對林貞的發文，張善政說明，林貞已經退休10多年，是一位7、80歲的老太太，現在正在國外觀光，雲遊四海，昨日他和林貞聯絡上，請林幫忙仗義執言，把當初的情況還原給社會各界知道，因此林寫了一篇貼文，也把臉書權限從「限好友」開放成所有人都可以看到;但貼文公布後，隨時就受到非常嚴重的網路霸淩，包括民進黨的「1450」蜂擁而上，林因不堪其擾，就又把臉書恢復成「限好友」才可以看到貼文。
「她沒有刪文」張善政秀出自己的臉書上仍可看到林貞的貼文，強調林的文章還在，只是改為「限好友」，23小時前的貼文從昨天早上貼出後就一直在臉書上，好友都看得到。張也喊話「1450你們不要再上去騷擾她了，7、80歲的老太太，你們給她一點安寧，讓她在國外繼續她的雲遊四海觀光好嗎？」