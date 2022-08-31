聯準會放鷹！永豐金看下半年審慎保守　台股恐探13800點

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朱士廷分析，永豐金前7月獲利可以繳出唯一正成長的好成績，主要是業務均衡、多元發展，收益模式與其他家不同，其中固定收益、利息收入都有助益，慈息資產也相當不錯，旗下銀行較其他金控表現較好，證券子公司獲利又跌得較少，在台股市占率增加、排名往上走，整體來說，多元均衡發展是上半年創下歷年同期新高的原因。
永豐銀行上半年淨收益186.6億元，年增20.9%，稅後淨利75.0億元，年增27.0%，亦皆創下歷史同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，獲利大幅成長的主要原因為上半年手續費淨收益在銀行財富管理及放款業務的帶動下，較去年同期成長15.6%，續創歷年同期新高；利息淨收益因孳息資產量率皆增，年增17.5%。上半年其他淨收益因投資部位操作得宜，較去年同期成長62.7%。
永豐金證券2022上半年淨收益49.4億元，稅後淨利8.9億元，永豐金證券代總經理張李章隆說，雖然受資本市場動盪且台股日均量下滑影響，致資本利得及穩定性收益減少，然而上半年經紀業務市佔率4.87%，較去年同期提升0.14個百分點；近５年來，ROE在本土券商經紀市佔率前10大中，從2017年第8名晉升到2022年第一季第3名；2022上半年平均融資餘額較去年同期年成長12.6%，各項業務指標持續成長，充分展現公司近年拓展多元收入與精進數位經營的營運成效。
展望下半年，朱士延說，美國聯準會鷹派升息，影響資本市場，目前有一片迷霧，因此能見度不高，無論投資或授信相對「保守審慎」因應，但永豐金仍有信心繳出不錯的成績單，會努力比上半年好。
至於台股後勢，黃蔭基認為接下的路不好走，主要是聯準會相當「鷹」派，在「通膨領先央行」之下，美國今年升息可能上看14碼，預期9月會再升息2碼，11、12月也繼續升息，直到通膨緩和為止，而這對股市衝擊就無法避免，台股不排除低點落在第四季下探13800點，但他認為國安基金會適度伸出援手，跌到萬四以下可進場布局。