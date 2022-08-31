COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鴻海Model C電動車來了　LUXGEN明日早上9點預購

▲鴻海與Luxgen Motor臉書官網共同貼出LUXGEN預購（Model C）倒數16小時貼文。（圖／擷取自鴻海官網）
▲鴻海與Luxgen Motor臉書官網共同貼出LUXGEN預購（Model C）倒數16小時貼文。（圖／擷取自鴻海官網）

記者許家禎／台北報導

2022-08-31 17:57:522022-08-31 18:01:53

由鴻海集團旗下鴻華先進科技打造的Model C電動休旅車即將展開預售，原本市場預估10月18日才要開放預售，但現在整個時程縮短一個多月，鴻海與Luxgen Motor臉書官網於今（31）日傍晚共同貼出LUXGEN預購（Model C）倒數16小時貼文，預計明（1）日早上9點開放預購，也讓不少民眾好期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年3月22日智慧城市展時，鴻海集團旗下鴻華先進科技的3款電動車，包括Model T電動巴士、Model C電動休旅與Model E電動房車成為展場焦點。其中備受矚目的Model C被市場認為預計在今年10月18日會開放預售，當時鴻海集團暨鴻華先進董事長劉揚偉也說，Model C除了壓在百萬元以內的售價外，還會是國內品牌的產品。

而今日傍晚鴻海與Luxgen Motor臉書官網在同一時間PO文貼出LUXGEN預購（Model C）活動倒數16小時活動，只見官網上貼出一段24秒電動車影片，上頭印有Luxgen品牌，搭配底下「純電生活、潮你先行」一行字，點進活動頁面則顯示距離活動專案的倒數時間。許多網友也紛紛留言「終於來了」、「好期待」、「終於有進展了嗎？」，也有許多人好奇納智捷在純電動車方面有什麼驚人之處？

企業級機器人管理平台　未來可望加入鴻海燈塔工廠

鴻海展望Q3審慎以對　可望年增但季對季表現估持平

敏感時機投資中國紫光受阻？鴻海劉揚偉：投資必合法合規

鴻海高雄電芯研發動土　砸60億台幣、年產1GWh產能

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀