閉關鎖國引議　求是刊登習近平新發展舊文圖澄清

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習近平這一談話，是在2020年10月的中共19屆五中全會第二次全體會議發表。內容提到，要正確認識國際國內形勢。「我們的判斷是『危和機並存、危中有機、危可轉機』」，「挑戰前所未有，應對好了，機遇也就前所未有」。
習近平當時說，要從全局和戰略的高度，準確把握加快構建「新發展格局」的戰略構想。而構建「新發展格局」是把握發展主動權的先手棋，不是被迫之舉和權宜之計；是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環；是以全國統一大市場基礎上的國內大循環為主體，不是各地都搞自我小循環。
隸屬中國社科院的中國歷史研究院課題組，日前發表「明清時期閉關鎖國問題新探」文章主張，明清採取的是「自主限關」，並未阻斷中國對外貿易發展和中西文化交流互鑒，動機是「維護國土安全、文化安全，是面對外部襲擾，特別是面對西方殖民侵略威脅時，採取的防禦性自我保護策略」。至於此舉長久以來被指為導致中國近代落後的主因，觀點已經過時，且站不住腳。
但星島日報對此發表文章指出，連結到中國歷史研究院的「強大背景」，如此為「閉關鎖國」翻案，顯然並非純粹的學術討論，有為現實政治服務之嫌。雖然文章指「自主限關」政策仍有侷限性，加劇了中國近代軍事和技術的落伍，但無疑為「閉關鎖國」翻案才是主旋律，用意似乎不言自明，「以打造理論和歷史經緯支撐」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110831