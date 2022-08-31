終結冷戰也搞垮蘇聯！戈巴契夫揮別「政治明星」矛盾一生

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戈巴契夫出生於1931年3月2日，並在1952年加入共產黨，1955年畢業於莫斯科國立大學（Moscow State University）法學院。直到1971年他才擠身進入政治核心，成為中央委員會的一員。一直到1985年，戈巴契夫才成為蘇聯共產黨中央委員會總書記，此時的他才算真正掌權成為蘇聯領導人，當時他引入「開放」（glasnost）概念和政治與經濟上的「重建改革」（perestroika）等政策，跟美國達成削減戰略武器的協議，並與西方世界合作，於1990年3月贏得人民選舉，成為蘇聯時期第一位也是最後一位總統，也是同一年戈巴契夫獲得諾貝爾和平獎，直到隔年12月25日才宣布辭職。
在戈巴契夫執政的1980年代，蘇聯已經進入了和美國的冷戰時期，戈巴契夫作為蘇聯領導人展現了有別於過去歷任領袖鐵血、冰冷的形象，他追求一場不流血的改革、外向且樂意展現外交手段的形象，吸引國際社會尤其是西方世界與他合作，此時他不僅主導了蘇聯的經濟改革，還尋求緩和美蘇聯之間的緊張關係，讓政府可以將國防資金用於公民社會中；1986年，戈巴契夫與時任美國總統雷根（Ronald Reaga）開出「終結冷戰」第一槍，簽署了《中程核飛彈條約》決定削減核武數量，最終拉下自二戰以來分割歐洲的鐵幕（Iron Curtain），後續也成功促成東歐共黨政權瓦解、德國統一。
不過當時蘇聯已經百病叢生，想要「救場」的戈巴契夫上任以來在國內推行的改革可說是大大削弱了蘇聯，就連現任總統蒲亭都批評過這是20世紀以來「最大的地緣政治災難」。當時戈巴契夫率先帶動改革風潮，包含烏克蘭在內的11個東歐共和國紛紛宣布獨立並合組獨立國家國協，戈巴契夫的聲望頓時煙消雲散；執政晚期的他被強硬的共產主義密謀者和失望的自由主義者聯手趕下了台，前者擔心他會摧毀舊體制，後者則擔心他不會，陷入矛盾的戈巴契夫本人，被親手拉拔卻同樣自相矛盾的權力核心圈發動軟禁，雖然政變也失敗告終，但也逼迫幾乎沒有實際權力的戈巴契夫被迫辭去蘇聯總統，直到蘇聯解體、戈巴契夫宣布辭職，由直接選舉產生的俄羅斯總統葉爾辛（Boris Yeltsin）接棒，俄羅斯政權才正式移交。
辭職後的戈巴契夫仍努力開拓自己的「後權力人生」，原因多半來自退休金不夠他生活，當時戈巴契夫每月能領4000盧布的退休金，但因為通貨膨脹嚴重，美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）計算指出，到了1994年他每月得到的退休金總值不足2美元；而下台3年後，戈巴契夫結褵46年的妻子萊莎也因癌症去世，埋葬於莫斯科的新德維奇公墓（Novo-Dyevitchiye cemetery），戈巴契夫的人生下半場從此成為一個「政治明星」。他為了幫助自己新成立的基金會募款，決定露臉替西方品牌廣告代言，例如最知名的必勝客（Pizza Hut）廣告就是蘇聯前總統走進美國披薩連鎖店，雖然畫面上他從未嘗過一口「資本主義的味道」，但戈巴契夫在廣告中的舉動也說明嚴重的惡性通貨膨脹下，戈巴契夫的收入快速縮水，若想繼續為了自己關注的環境、貧窮等議題付諸行動，就不能再依靠他批評的俄羅斯政府，而是得擁抱國外資源。
戈巴契夫逝世後，各國領袖紛紛表達哀悼之情。俄國官媒表示，戈巴契夫將同樣被埋葬於莫斯科的新德維奇公墓，葬在妻子旁邊。包含克里姆林宮的蒲亭、英國卸任首相強生、法國總統馬克宏和歐盟執委會主席馮德萊恩都向戈巴契夫之死致上最深的哀悼，在俄烏戰火持續延燒的此時，西方領袖們也對他在終結冷戰扮演關鍵角色、堅持自由與民主的態度表達敬佩。