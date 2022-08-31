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私校退場審議會首度召開　下週二公布首批專輔學校名單

▲教育部今（31）日召開「第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第1次會議。（資料圖／記者許家禎攝）
▲教育部今（31）日召開「第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第1次會議。（資料圖／記者許家禎攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-31 18:16:54

教育部今（31）日召開「第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第1次會議，由召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員22人出席，達全體委員人數2/3，首次會議凝聚委員共識，建立議事規範與審議重點，預計下周二、三再召開會議審查，並公布專輔學校名單。

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立法院在4月三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，明訂教育部組成私校退場審議會，負責審議專案輔導學校的認定、免除，此後，經退審會認定的名單，將立即向社會大眾公告。

教育部在今天召開首屆私校退場審議會第1次會議，為奠定後續議事基礎，討論到「教育部私立高級中等以上學校退場審議會設置秘書小組」、「退場審議會委員迴避規定、保密規定及發言人機制」、「退場審議會會議規範」、「專案輔導學校審議重點及原則」、「專案輔導學校之改善期間審議原則」及「專案輔導學校之認定審議程序」等6個案由。

教育部指出，為配合會議運作，經與會委員決議同意退場審議會設秘書小組辦理會議行政作業。另本次會議通過訂定退場審議會迴避規定、保密規定與會議規範，並就專案輔導學校審議重點、原則及程序等建立審議機制。

教育部說，本次會議決議建立發言人機制，會議中決議事項如需對外發言時，由召集人、教育部政次劉孟奇或其指定教育部機關代表委員，於會後代表退場審議會，統一對外發言。

今天會議沒有討論到專輔學校名單，私校退場審議會將在下周二、三再次召開會議，最快下周二首批專輔學校名單就會出爐。

據了解，教育部規定，在私校退場條例公告後被認定是專輔者，改善期為2年，但在條例公告實施前已納為專輔者，若仍被退審會認定為專輔學校，最多只有1年改善期，但狀況惡劣者，改善期可能短到只有1或3個月，若屆時仍未改善，教育部可在下學年令全部停招。

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