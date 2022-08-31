▲ 38 家星級餐廳閃耀《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》正式公佈

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「餐飲業經營者又經歷了因為疫情，而必須面對無數挑戰的一年——從國際觀光的停滯到各式防疫措施——在地的餐飲業經營者持續每日努力奮鬥與創新，以維持與顧客的連結。2022 年的指南因此呈現出在地餐飲業與文化的力量與活力，代表著其不只是美食景點，更是真實的生活方式。新納入的臺南、高雄獨特的美食風貌，讓評審員印象深刻。透過在指南中加入雙城，從精緻的餐飲地點到夜市小吃，我們也希望指南能更進一步滿足當地與國際美食愛好者尋找難忘體驗的需求。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 說。



