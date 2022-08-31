▲ 38 家星級餐廳閃耀《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》正式公佈

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「餐飲業經營者又經歷了因為疫情，而必須面對無數挑戰的一年——從國際觀光的停滯到各式防疫措施——在地的餐飲業經營者持續每日努力奮鬥與創新，以維持與顧客的連結。2022 年的指南因此呈現出在地餐飲業與文化的力量與活力，代表著其不只是美食景點，更是真實的生活方式。新納入的臺南、高雄獨特的美食風貌，讓評審員印象深刻。透過在指南中加入雙城，從精緻的餐飲地點到夜市小吃，我們也希望指南能更進一步滿足當地與國際美食愛好者尋找難忘體驗的需求。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 說。
首度納入評選的高雄這次有兩家餐廳獲得星級肯定：Liberté 大廚武田健志曾在法國工作，其作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩；「承」則是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一主理，他因應時令，在臺灣各處取材，在細膩經典的菜色中，更融入了主廚活潑而充滿趣味的個性。
除了兩家星級餐廳，以及上週出爐的 20 家必比登推介店家，高雄另外有 17 家餐廳入選，其中以時尚歐陸菜餐廳最多，包括薩瑪法國小館、Marc L³ 、Nibbon、弄盞欣悅及 Stage 5，也涵蓋臺灣菜包括長生 29、福園、台南旺、冬瓜與胖子。另外也有海鮮、牛排、鐵板燒、創新菜、餃子、時尚法國菜、江浙菜等料理種類的餐廳入選。
而首度納入評選的臺南，是四城中擁有最多新入選必比登推介的城市，共有 27 個店家入選必比登推介。除此之外，評審員還推薦臺南的 17 家餐廳，其中包括欣欣餐廳、錦霞樓以及王家燻羊肉等臺灣菜餐廳、阿裕牛肉 (崑崙路)、牛五蔵等火鍋，其他還包括小吃、燒烤、海鮮、時尚歐陸菜、時尚法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等料理種類，呈現在地飲食風貌的多元與精彩。
包括必比登推介及星級餐廳，臺南與高雄分別有 44 及 39 個店家入選 2022 年指南。
臺北：5 間新一星餐廳
臺北今年共有 5 間餐廳新獲得一星肯定，其中包括 3 間晉升、2 家新入選。其他另有 19 家餐廳維持一星肯定，讓臺北總體一星餐廳的數量，來到了 24 家。
臺灣菜餐廳欣葉 鐘菜提供包括當日漁港海鮮、集團經典菜色及之前只提供給老顧客的私房菜色，共上百道的宴客菜餚；彧割烹在搬遷後依舊維持不時不食的料理原則，使用日本及宜蘭大溪漁港的魚貨，提供割烹套餐，主餐後的釜飯尤其令人回味。兩家餐廳都首度獲得一星肯定。
3 家餐廳晉升一星：Holt 的加拿大籍主廚 Jeffrey Downs 熟悉臺灣食材，並結合歐陸烹調手法以及曾於東京工作的經驗與影響，製作出風味細膩的精彩套餐；巴黎廳1930 x高山英紀大廚飛松裕之於 2021 年上任，細膩表現出行政主廚高山英紀的法、日烹調美學，並巧妙在菜色中融合臺灣茶品；壽司芳是大版本店海外第三間分店，由來台多年的橋本主廚主理，結合奢華食材與西式烹調手法，創作出充滿驚喜的壽司與套餐。米其林二星餐廳侯布雄、logy、 RAW、祥雲龍吟、態芮與請客樓，以及位於君品酒店的三星粵菜餐廳頤宮都維持其榮耀。
臺北另有 7 家餐廳新入選指南，包括老烤箱（義大利菜）、大腕（燒烤）、捌伍添第（粵菜）、Jarana（西班牙菜）、Mad by Le Kief（創新菜）、魚庒（日本菜）以及和蒔炭火割烹（日本菜）。其中許多家餐廳都已經在之前的每月即時新增中公開。每月即時新增是《米其林指南》宣布餐廳名單發布新方式——在每年年度的發布會之前，每月將先即時新增新入選的餐廳名單。
總體而言，包括 31 家星級餐廳以及上週公布的 57 家必比登推介店家，臺北共有 170 個店家入選指南。
臺中：5 家餐廳維持星級肯定 4 家餐廳新入選指
臺中的 5 家星級餐廳，包括二星餐廳 JL Studio、一星餐廳鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋與澀，都維持其星級肯定，顯現臺中餐飲環境的水平與堅強實力。
除了5 家星級餐廳以及 37 家上週公布的必比登推介店家外，臺中另有四家新餐廳新入選指南，包括飛花落院（日本菜）、L'Atelier par Yao（時尚法國菜）、梅子（海鮮）以及 PI （時尚歐陸菜）。
兩家餐廳以其永續作為 新獲頒米其林綠星
除了去年獲得米其林綠星肯定的一星餐廳山海樓，以及入選餐廳陽明春天（士林）外，今年又有兩家餐廳新獲得綠星肯定。米其林綠星首度在臺北和臺中於2021年推出，是頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳。他們為顧客提供結合了美食與對環境友善作法的美食體驗，也為所有的美食愛好者與產業帶來啟發。
今年獲得綠星肯定的是臺北入選餐廳 Embers 以及新獲得必比登推介肯定的小小樹食（大安路）。Embers 主廚郭庭瑋致力於保護山林生態，倡議農業改革、與生產者維持緊密的關係，並致力於發揚在地文化。小小樹食（大安路）對外倡議一週兩日的蔬食理念，鼓勵外帶消費者自己攜帶容器；對內，他們則禁止使用加工品以及一次性餐具，也與使用自然栽種方法的小農維持長期的關係等。
米其林指南年輕主廚大獎、米其林指南服務大獎及首次頒發的米其林指南侍酒師大獎
今年，米其林評審員持續透過特殊獎項，表彰餐飲業中才華洋溢的專業工作者，讓工作和專業知識的多元大放異彩，打造出非凡的美食體驗。
米其林指南年輕主廚大獎表彰在米其林入選餐廳中，擁有卓越天分與潛力的年輕主廚。今年該獎項頒發給臺北一星餐廳T+T 主廚古俊基與蔡元善。蔡元善是餐飲學校畢業、古俊基因對餐飲的熱愛而投入料理，兩位主廚均有著堅實的料理背景與經歷，在 T+T，他們發揮創意，將亞洲風味元素融入料理中，展現亞洲的飲食文化與風貌。
「米其林指南服務大獎」則希望能表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員，他們的服務，豐富了客人的用餐體驗。今年的獲獎者是臺中一星餐廳鹽之華的余佩凌。擁有超過 10 年經驗的余佩凌親切、友善而專業，在正式的時尚法式料理用餐環境中，為顧客帶來舒適而愉悅的體驗。
最後，為了要表彰業內才華洋溢侍酒師的技巧、知識以及熱情，今年首度頒發「米其林指南侍酒師大獎」，獲獎者是一星餐廳巴黎廳 1930 X 高山英紀侍酒師林允順。林允順在學校時自學酒類相關知識，並在職場不斷精進，更參加過許多侍酒師大賽，不斷磨練自己的侍酒技巧以及知識。
必比登推介與街頭小吃店家
一週前，《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》也公布了必比登推介名單，名單中臺北有 57 個店家、臺中有37 個店家、臺南有 27 個店家、高雄則有 20 個店家獲得必比登推介。必比登推介店家提供「物有所值」的美食。在臺北、臺中、臺南與高雄，這意味著消費者能以台幣 1000 元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料）。141 家入選的必比登推介涵蓋了至少 20 種料理風格與種類，從傳統街頭小吃到夜市美味，顯現了美食不只受到美食愛好者的喜愛，更是生活真實而常見的面貌。
《臺北、臺中、臺南 & 高雄 2022》完整名單將可免費於米其林指南網站以及 app 上查找與閱讀。除了餐廳，米其林指南也包含飯店推薦名單，推薦最獨特而精彩的住宿地點。
指南推薦的飯店都擁有卓越的風格、服務以及個性，囊括各式價位，更可以直接在米其林指南網站及 app 上訂房，名單涵蓋各式萬中選一的住宿名單，從風格時尚的精品旅店金安普頓大安酒店、結合日式款待風格的虹夕諾雅谷關，到設計華麗而充滿驚奇的君品酒店等。
《米其林指南》是美食界的標竿，也正為飯店訂下新標準。歡迎造訪米其林指南網站或於 iOS 與 Andriod 上免費下載app，發現指南推薦餐廳，以及預訂能打造出難忘體驗的飯店。
總計《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》共包括 321 個店家：
- 1 間米其林三星餐廳
- 7 間米其林二星餐廳
- 30間米其林一星餐廳（包括臺北 2間新入選、3家獲晉升、高雄 2 間新入選）
- 4 間米其林綠星餐廳（包括2 家臺北餐廳新入選）
- 141 間必比登推介店家（包括 59 家新入選）
● 1 間米其林三星餐廳
● 6 間米其林二星餐廳
● 24 間米其林一星餐廳（包括 2間新入選、3家獲晉升）
● 57 間必比登推介店家（包括 6 間新入選）
● 82 間米其林入選餐廳（包括 7 間新入選）
臺中
● 1 間米其林二星餐廳
● 4 間米其林一星餐廳
● 37 間必比登推介店家（包括 6 間新入選）
● 26 間米其林入選餐廳（包括 4 家新入選）
臺南
● 27 間必比登推介店家
● 17 間米其林入選餐廳
高雄
● 2 間米其林一星餐廳
● 20 間必比登推介店家
● 17 間米其林入選餐廳
完整《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》名單及更多指南相關消息，可見米其林官方網站，以及米其林指南App （iOS及Andriod）。