強颱軒嵐諾恐成長命怪颱！現雙眼牆威力直逼「超級颱風」

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鄭明典說，通常強烈颱風強度達到巔峰後，減弱的過程中會出現雙眼牆的情況，但這不代表每個強颱看到雙眼牆就會減弱。以軒嵐諾颱風來說，今日上午從雷達看到兩圈相當強的回波，是顯著的「雙眼牆結構」，有部分外眼牆往內輻合的趨勢，應該是正在進行眼牆置換的過程，也讓內圈縮得更小。「但從結構及觀測風速來看，軒嵐諾颱風並沒有明顯減弱的趨勢，短期內應該可以維持在強烈颱風的水準。」
鄭明典說，美軍昨晚觀測資料顯示，軒嵐諾颱風已經達到「超級颱風」的水準，雖然今早美軍稍微將軒嵐諾颱風從第五級颱風降至第四級，但目前軒嵐諾颱風所處的環境還是相當適合發展，且幾乎沒有任何地形阻礙，加上後續整併大低壓環流內的雲系，暴風圈可能進一步長大，威力絕對不容小覷！更可怕的是，軒嵐諾颱風未來即便北轉之後，只要北方冷空氣沒有進入環流破壞結構，強度還可以維持相當長的一段時間，「恐怕軒嵐諾將會是一個相當長命的颱風，要持續關注後續發展。」
至於未來軒嵐諾颱風對台灣陸地天氣的影響，氣象局表示，由於軒嵐諾颱風的暴風圈相當紮實緊密，相對來說外圍環流並不會太大，對台灣主要影響會是與北部地形交互作用產生的降雨威脅較大。預估從今晚開始北台灣風雨就會逐漸增強，週四到週六這段期間北部及東北部地區將有局部大雨發生機率，其中基隆北海岸、北部山區可能有局部豪雨。至於其他地區明天依舊維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，週五、週六全台各地都有短暫陣雨，但主要雨勢還是會集中在北台灣為主。
氣象局預報員林定宜指出，以目前路徑預估，軒嵐諾颱風會在明天移動到最南端，週五凌晨2時左右會開始會慢慢北轉，其中週五、週六最靠近台灣陸地，直到下週日（9/4）之後才會慢慢加速遠離。這段過程中由於軒嵐諾颱風速度會近乎停滯打轉再開始啟動，要密切關注路徑是否有偏西移動的趨勢，如果持續朝西偏移暴風圈就可能影響到台灣陸地，屆時就可能發布陸上颱風警報。
另外，氣象局也提醒，明起到下週一（9/5）受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島、馬祖有長浪發生機率，局部地區不排除有3到6米大浪出現，民眾請盡量不要前往海邊活動。