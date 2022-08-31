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為中捷蚊子站尋解方　蔡其昌：6年完成鐵路高架不再擋路

▲蔡其昌表示若當選市長，將於6年內完成大慶站到烏日站鐵路高架化。（圖／蔡其昌競選總部提供，2022.08.31）
▲蔡其昌表示若當選市長，將於6年內完成大慶站到烏日站鐵路高架化。（圖／蔡其昌競選總部提供，2022.08.31）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-31 18:44:352022-08-31 19:27:47

台中捷運通行後，位於烏日的九張犁站，每天運量僅20幾人，立委林靜儀指出，癥結在當地居民被與捷運平行的鐵路擋住，捷運站看得到卻走不到！立法院副院長蔡其昌與交通部長王國材今前往勘查，地方民代抱怨市府未編配合款推動鐵路高架化。蔡其昌表示，自己若當選市長，將於6年內完成大慶站到烏日站鐵路高架化。

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中捷綠線去年4月通車至今，日運量僅2萬2千人，與預估日運量5萬人相差甚遠，虧損逼近15億。烏日區的九德、九張犁站人流稀少被諷為「蚊子站」。外界質疑當年為何規劃在無人煙處設站？立委林靜儀在臉書釋疑，指九德、九張犁站緊鄰人口稠密的明道中學生活圈，卻因鐵路平面化，在地人無法越過鐵路走到捷運站，只能繼續騎車代步。

▲林靜儀指並非烏日人不搭捷運，而是被鐵道擋路，根本走不過去。（圖／蔡其昌競選總部提供，2022.08.31）
▲林靜儀指並非烏日人不搭捷運，而是被鐵道擋路，根本走不過去。（圖／蔡其昌競選總部提供，2022.08.31）
林靜儀說，這幾年烏日區人口激增，鐵路高架化卻一直無法落實，不只捷運「看得到走不到」，通往市區、台中工業區的學田路平交道，上下班時間更是大塞車，成為當地交通噩夢。

台中市鐵路高架化，往南僅推進到與中捷綠線交會的大慶站。民進黨台中市長候選人蔡其昌今（31）日與林靜儀等多位地方民代、里長，以及交通部長王國材、鐵道局長伍勝園、臺鐵局長杜微、台中市交通局副局長江俊良等人前往中捷九張犁站，會勘大慶車站到烏日車站高架化進度、學田路平交道壅塞問題，許多在地鄉親到場表達意見，期盼烏日高架段盡速動工、改善當地交通。

蔡其昌表示，大慶到烏日短短3.7公里的鐵路高架化，已讓市民等待超過20年，也因鐵路遲未完成高架化，導致遭鐵路阻隔的中捷九張犁捷運站，日運量一度僅剩下23人，居民生活相當不便。

▲中捷綠線九德站緊臨烏日人口稠密區，卻因被平面鐵路（紅色示意線）阻隔，在地人走不到捷運站。（圖／翻攝google地圖，2022.08.31）
▲中捷綠線九德站緊臨烏日人口稠密區，卻因被平面鐵路（紅色示意線）阻隔，在地人走不到捷運站。（圖／翻攝google地圖，2022.08.31）
市議員張家銨及候選人曾威也說，10幾年前蔡其昌擔任立委時，向時任台中市長胡志強要求，編列大慶站到烏日站高架化可行性評估的預算，開始進行相關程序；2017年林佳龍市長任內，承諾地方依規定負擔部分經費，換取交通部優先加速推動，但4年來盧市府就是不願意推動、毫無進展。

交通部長王國材等人表示，大慶到烏日段的鐵路高架化，中央已於2018年同意辦理，目前只差市政府的修正報告符合審查要點，就可即刻執行；至於學田路平交道的塞車問題，建議透過高鐵二路延伸到學田路，以道路立體化的方式解決。

對於大慶站至烏日站遲未高架化、海線雙軌高架卡關，民進黨陣營批評，問題出在台中市長盧秀燕不願意出配合款。市府回應，山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益皆歸屬中央，因此爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。

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