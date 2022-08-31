為中捷蚊子站尋解方　蔡其昌：6年完成鐵路高架不再擋路

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林靜儀說，這幾年烏日區人口激增，鐵路高架化卻一直無法落實，不只捷運「看得到走不到」，通往市區、台中工業區的學田路平交道，上下班時間更是大塞車，成為當地交通噩夢。
台中市鐵路高架化，往南僅推進到與中捷綠線交會的大慶站。民進黨台中市長候選人蔡其昌今（31）日與林靜儀等多位地方民代、里長，以及交通部長王國材、鐵道局長伍勝園、臺鐵局長杜微、台中市交通局副局長江俊良等人前往中捷九張犁站，會勘大慶車站到烏日車站高架化進度、學田路平交道壅塞問題，許多在地鄉親到場表達意見，期盼烏日高架段盡速動工、改善當地交通。
蔡其昌表示，大慶到烏日短短3.7公里的鐵路高架化，已讓市民等待超過20年，也因鐵路遲未完成高架化，導致遭鐵路阻隔的中捷九張犁捷運站，日運量一度僅剩下23人，居民生活相當不便。
市議員張家銨及候選人曾威也說，10幾年前蔡其昌擔任立委時，向時任台中市長胡志強要求，編列大慶站到烏日站高架化可行性評估的預算，開始進行相關程序；2017年林佳龍市長任內，承諾地方依規定負擔部分經費，換取交通部優先加速推動，但4年來盧市府就是不願意推動、毫無進展。
交通部長王國材等人表示，大慶到烏日段的鐵路高架化，中央已於2018年同意辦理，目前只差市政府的修正報告符合審查要點，就可即刻執行；至於學田路平交道的塞車問題，建議透過高鐵二路延伸到學田路，以道路立體化的方式解決。
對於大慶站至烏日站遲未高架化、海線雙軌高架卡關，民進黨陣營批評，問題出在台中市長盧秀燕不願意出配合款。市府回應，山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益皆歸屬中央，因此爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。