▲ GoShare 聯手台中市政府、台積電進駐台中！

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台中市是台灣第二大城，台中市政府今年起全力衝刺 2050 淨零碳排，推動綠電減煤、零碳建築、綠色交通等政策，加速邁向「無碳無憂」生活。
秉持各界協作才能最大化永續影響力的理念，GoShare 首次整合「隨借隨還」服務與產業跨界深度合作，在台中市政府的鼎力支持下，攜手台灣最具指標性的科技產業領導者台積電，共同投入台中共享機車市場，展現公私協作參與城市治理的全新突破。
GoShare 新事業總監姜家煒指出：「淨零轉型是長期承諾，需要集結有志一同的夥伴發揮核心優勢、協同創新，才能有共好的永續社會。GoShare 非常榮幸參與台中實踐零碳城市的願景，借重台積電深耕 ESG 領域和長期參與台中低碳措施的豐富經驗，透過日常都會交通一起服務台中市民，打開城市、企業、消費者三贏的新局面。GoShare 服務在台中上線，將為日後擴大合作打響前奏，持續領先業界樹立永續發展標竿，創造更多可能性。」
即日起，三強聯手於台中啟動三大淨零轉型行動，逐步形成永續移動生活圈：
- GoShare 「隨借隨還」服務即刻啟用：首波投入 500 輛共享機車，三種車款自由選擇
- 培育「零碳世代」：9 月起，為台中 17 所大學、5 萬名大一新生推出專屬 GoShare 騎乘優惠
- 帶動衛星城市永續交通轉型升級：10 月起，GoShare 服務範圍擴大至週邊衛星城市，活化台鐵廊帶交通
台積電加入 GoShare for Business 企業方案 惠及全台逾 6 萬名員工
台積電不僅展現企業公民力量、跨足台中共享交通回饋大眾，更加入 GoShare for Business 企業方案，全台超過 6 萬名員工在日常通勤和差旅中做出最佳的減碳示範。
台積電資深副總經理暨 ESG 委員會主席何麗梅表示：「台積公司身為全球領先的半導體公司，面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，必須肩負起企業公民責任。除了積極採用再生能源，台積公司更由源頭做起，致力於節能減碳等綠色行動，為環境永續盡一份心力。此次和台中市府、GoShare 合作的 ESG 創新永續行動，希望協助推動城市交通轉型，也希望由企業自身做起，逐步降低碳足跡，未來更能擴大台積公司員工的綠色影響力，帶動減碳效益。」
台中限定，騎乘就抽台積電股票現金獎
歡慶台中服務登場，GoShare 同步祭出系列好康。
騎 GoShare 暢遊台中，直接送你台積電股票現金獎！
- 8/31 00:00 至 9/12 23:59，凡於台中租借並歸還 GoShare 車輛（借、還均須位於 GoShare 台中服務範圍內），即有機會抽中「台積電股票 1 張現金獎」。（獎項金額將以 9/12 台積電股票收盤價為準）
- 8/31 起，GoShare 臉書官方粉絲團將陸續釋出騎乘線索，騎越多，中獎機率越高！
- 趟趟起跳半價：即日起至 9/4，租借全台「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟均享前 6 分鐘起跳半價、之後每分鐘 $2.5 元。不限車款，不限騎乘次數。
- 新戶首騎加碼禮：即日起至 9/4，凡 GoShare 新用戶完成首趟騎乘，再享「30 分鐘免費騎乘券」乙張
- 騎士挑戰獎勵升級，騎一送 $100：
- 9/5 至 9/18，於 GoShare App 完成「ALL IN」系列挑戰：騎乘一次即獲總額 $100 元騎乘金，換電一次即獲總額 $75 元騎乘金。
- 單週完成「ALL IN 」系列中任意三項挑戰，加碼抽台中高鐵來回票（共 6 名）；單週完成任意五項挑戰，再抽 150 萬點「全家」點數（共 3 名）。
- 質感環保提袋全台開廂：9/15 起騎乘 GoShare，開廂即有機會獲得 GoShare 質感環保提袋。拍照分享至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文，再享總額 $100 元騎乘金。
- 即日起至 9/12，於台新 Richart Life App 完成登錄後，每趟騎乘之借、還均位於台中服務範圍內，並使用任一台新銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，趟趟享 100% 回饋。（不含簽帳金融卡，及於 Apple Pay 或 LINE Pay 綁定台新信用卡付款不適用）
- 活動期間正附卡消費合併計算，每正卡人回饋最高 $100 元（限 1,600 名）。
- 此外，於台新 Richart Life App 完成登錄，並在台中完成一趟有效騎乘（結帳金額需大於或等於 $1 元），就有機會抽 5,000 點台新 Point。
- 即日起至 9/30，成功開立 Richart 存款帳戶且首次登入 Richart App 者，透過「小查罐」功能開立虛擬子帳戶，將其命名為「台中騎車台新請客」且完成一次提領，即享總額 $500 元騎乘金（限前 1,000 名）。