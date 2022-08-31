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GoShare 聯手台中市政府、台積電進駐台中！

▲ GoShare 聯手台中市政府、台積電進駐台中！
▲ GoShare 聯手台中市政府、台積電進駐台中！

2GameSome - 有車賞

2022-08-31 18:55:01

GoShare 移動共享服務於 8 月 30 日宣布與台中市政府合作，並聯手半導體龍頭與台灣 ESG 先鋒台積電，共同將 GoShare 「隨借隨還」服務帶入台中市。

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結盟台積電，三大淨零轉型行動開跑  三種車款、500  GoShare 率先上路

台中市是台灣第二大城，台中市政府今年起全力衝刺 2050 淨零碳排，推動綠電減煤、零碳建築、綠色交通等政策，加速邁向「無碳無憂」生活。

秉持各界協作才能最大化永續影響力的理念，GoShare 首次整合「隨借隨還」服務與產業跨界深度合作，在台中市政府的鼎力支持下，攜手台灣最具指標性的科技產業領導者台積電，共同投入台中共享機車市場，展現公私協作參與城市治理的全新突破。

GoShare 新事業總監姜家煒指出：「淨零轉型是長期承諾，需要集結有志一同的夥伴發揮核心優勢、協同創新，才能有共好的永續社會。GoShare 非常榮幸參與台中實踐零碳城市的願景，借重台積電深耕 ESG 領域和長期參與台中低碳措施的豐富經驗，透過日常都會交通一起服務台中市民，打開城市、企業、消費者三贏的新局面。GoShare 服務在台中上線，將為日後擴大合作打響前奏，持續領先業界樹立永續發展標竿，創造更多可能性。」

即日起，三強聯手於台中啟動三大淨零轉型行動，逐步形成永續移動生活圈：

  1. GoShare 「隨借隨還」服務即刻啟用：首波投入 500 輛共享機車，三種車款自由選擇
共 500 輛 GoShare 共享電動機車遍及台中都會區，接軌捷運綠線、高鐵、台鐵等 21 個交通樞紐、商圈、主要大學院校和熱門景點，更擴及台積電中科廠區。服務陣容包含全能的 Gogoro VIVA MIX、穩健的 Gogoro 2 與輕巧的 Gogoro VIVA，供上班族、學生和遊客隨時騎乘，輕鬆抵達目的地。

  1. 培育「零碳世代」：月起，為台中 17 所大學、萬名大一新生推出專屬 GoShare 騎乘優惠
培養驅動社會正向改變的下一代、落實世世代代的宜居，是守護永續城市的關鍵。GoShare 響應台中市政府打造「零碳世代」的號召，將於 9 月開學之際，針對台中 17 所大學院校、5 萬名大一新生提供專屬騎乘優惠，提倡學生選擇環保低碳的移動方式，身體力行愛護地球，推廣並傳承環境意識。

  1. 帶動衛星城市永續交通轉型升級：10 月起，GoShare 服務範圍擴大至週邊衛星城市，活化台鐵廊帶交通
10 月起，GoShare 服務範圍將拓寬至鄰近的豐原、潭子、沙鹿、清水等衛星城市，連結多個台鐵站點，快速活化台鐵廊帶交通，提升跨區移動和觀光便利性，並協助縣市交通轉型升級，提升永續競爭力。

台積電加入 GoShare for Business 企業方案 惠及全台逾 6 萬名員工

台積電不僅展現企業公民力量、跨足台中共享交通回饋大眾，更加入 GoShare for Business 企業方案，全台超過 6 萬名員工在日常通勤和差旅中做出最佳的減碳示範。

台積電資深副總經理暨 ESG 委員會主席何麗梅表示：「台積公司身為全球領先的半導體公司，面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，必須肩負起企業公民責任。除了積極採用再生能源，台積公司更由源頭做起，致力於節能減碳等綠色行動，為環境永續盡一份心力。此次和台中市府、GoShare 合作的 ESG 創新永續行動，希望協助推動城市交通轉型，也希望由企業自身做起，逐步降低碳足跡，未來更能擴大台積公司員工的綠色影響力，帶動減碳效益。」

台中限定，騎乘就抽台積電股票現金獎

歡慶台中服務登場，GoShare 同步祭出系列好康。

 GoShare 暢遊台中，直接送你台積電股票現金獎！

  • 8/31 00:00 至 9/12 23:59，凡於台中租借並歸還 GoShare 車輛（借、還均須位於 GoShare 台中服務範圍內），即有機會抽中「台積電股票 1 張現金獎」。（獎項金額將以 9/12 台積電股票收盤價為準）
  • 8/31 起，GoShare 臉書官方粉絲團將陸續釋出騎乘線索，騎越多，中獎機率越高！
多重驚喜，全台同享

  • 趟趟起跳半價：即日起至 9/4，租借全台「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟均享前 6 分鐘起跳半價、之後每分鐘 $2.5 元。不限車款，不限騎乘次數。
  • 新戶首騎加碼禮：即日起至 9/4，凡 GoShare 新用戶完成首趟騎乘，再享「30 分鐘免費騎乘券」乙張
  • 騎士挑戰獎勵升級，騎一送 $100：
    • 9/5 至 9/18，於 GoShare App 完成「ALL IN」系列挑戰：騎乘一次即獲總額 $100 元騎乘金，換電一次即獲總額 $75 元騎乘金。
    • 單週完成「ALL IN 」系列中任意三項挑戰，加碼抽台中高鐵來回票（共 6 名）；單週完成任意五項挑戰，再抽 150 萬點「全家」點數（共 3 名）。
  • 質感環保提袋全台開廂：9/15 起騎乘 GoShare，開廂即有機會獲得 GoShare 質感環保提袋。拍照分享至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文，再享總額 $100 元騎乘金。
台中騎車台新請客，趟趟 100% 回饋，加碼抽 5,000 點台新 Point

  • 即日起至 9/12，於台新 Richart Life App 完成登錄後，每趟騎乘之借、還均位於台中服務範圍內，並使用任一台新銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，趟趟享 100% 回饋。（不含簽帳金融卡，及於 Apple Pay 或 LINE Pay 綁定台新信用卡付款不適用）
  • 活動期間正附卡消費合併計算，每正卡人回饋最高 $100 元（限 1,600 名）。
  • 此外，於台新 Richart Life App 完成登錄，並在台中完成一趟有效騎乘（結帳金額需大於或等於 $1 元），就有機會抽 5,000 點台新 Point。
台新 Richart 新戶限定，開戶享 $500 元騎乘金

  • 即日起至 9/30，成功開立 Richart 存款帳戶且首次登入 Richart App 者，透過「小查罐」功能開立虛擬子帳戶，將其命名為「台中騎車台新請客」且完成一次提領，即享總額 $500 元騎乘金（限前 1,000 名）。
→ 更多活動詳細資訊，請密切鎖定「GoShare ALL IN 台中！」 活動頁面與 GoShare 臉書官方粉絲團

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