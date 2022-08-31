COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「2022 Subaru 感謝祭」開跑！車主專屬優惠 5 折起

▲ 「2022 Subaru 感謝祭」開跑！車主專屬優惠 5 折起
▲ 「2022 Subaru 感謝祭」開跑！車主專屬優惠 5 折起

2GameSome - 有車賞

2022-08-31 18:55:01

Subaru 推出「2022 Subaru 感謝祭」，專為車主的愛車安全性再升級。自 9 月 1 日起至 10 月 31 日止，凡預約回廠即可享有多重 Subaru 車主專屬優惠服務，以及單筆消費滿額贈豪禮等多項超值優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022 Subaru 感謝祭」活動內容：

  1. 「高效能維護套餐全面 95 折優惠」：
  • A 套餐：維護 3 合 1，內含引擎系統清洗劑+燃油清洗劑+奈米油精
  • B 套餐：維護 2 合 1，內含燃油清洗劑+奈米油精
  • C 套餐：維護 2 合 1 + 引擎油道清洗
  • D 套餐：引擎油道清洗
  1. 「底盤零件 88 折起」：路感更清晰、操控感升級
  • 項目包含三腳架、培林、前/後李仔串、避震器、避震器上座、來令片、碟盤
  1. 超性格進化STI獨家商品優惠 7 折起
  • 項目包含拉桿、來令片、側裙、尾翼、尾管、引擎啟動鈕、STI 勁裝衣帽、STI 提包
  1. 英國皇家 Autoglym 美容商品 7 折
  2. Subaru 原廠百項精品/配件 5 折起
  • 項目包含防塵車用地墊、機能置物網、運動化側裙、時尚質感墨鏡、SUBARIST 專屬服飾、防潑水都會公事包
  1. 回廠大感謝，單筆消費滿額豪禮送：
  • 滿額 8,800 元，贈送 Subaru 時尚皮革多功能掛勾。
  • 滿額 16,800 元，贈送 Subaru 智慧顯溫保溫瓶。
  • 滿額 23,800 元，贈送 Subaru 極簡純粹 LED 吊燈。
(回廠滿額禮限自費項目之車輛，數量有限贈完為止)

更多「2022 Subaru感謝祭」詳細活動內容，歡迎至台灣意美汽車官方網站:https://www.subaru.asia/tw/zh/promotions/#查詢，或洽Subaru全台服務廠：https://www.subaru.asia/tw/zh/owners/subaru-service.php，洽詢相關活動內容。

※優惠零件/配件適用車型等活動詳情敬請洽詢SUBARU全台授權服務廠，SUBARU台灣意美汽車保留對產品出售與否及其促銷內容變更之最終權利。

GoShare 聯手台中市政府、台積電進駐台中！

Luxgen 攜手蝦皮購物百萬禮包大放送！URX WILDFUN 限時暢秋價 89.8 萬起

Volvo 凱桃中壢全新展示暨服務中心開幕！溫昇豪尊榮交車 XC40 T2

38 家星級餐廳閃耀《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》正式公佈

我是廣告 請繼續往下閱讀