▲ Volvo 凱桃中壢全新展示暨服務中心開幕！溫昇豪尊榮交車 XC40 T2

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此次以原廠最新 VRSE 5.0 概念打造的 Volvo 凱桃中壢全新展示暨服務中心，為契合 Volvo 友善環境、永續經營的品牌策略，特別在 VRE 概念中加入 S (sustainability) 永續性理念，因此展示中心大量運用綠建築的軟硬體設計，包含雨水回收系統、太陽能板建置、LED 燈具應用與兼具採光與隔熱膠合夾膜玻璃帷幕等，目的就是期望能夠節能減碳，具體落實 Volvo 汽車 2023 全球碳排量減少 10%、2025 年碳足跡減少 50% 的目標。
此外，展示中心座落鄰近國道一號平鎮交流道，位處桃園市的交通樞紐位置，門口設有6 座AC 與 1 座雙槍 DC 快速充電樁，提供在國道旅行的車主可就近前往補電，讓展間成為長途旅行的最佳中繼站。以其頂樓設置太陽能板一天回收八小時的電量約可達 800KW，足以讓 Volvo XC40 Recharge 行駛 4,800 公里，能與國內日益眾多的 Volvo 新能源車主，在提供安全、舒適、質感與豪華的車款與賞車氛圍中，透過共同的減碳努力，進一步與車主們一同為我們的環境盡一份心力。
為慶祝 Volvo 凱桃中壢全新展示暨服務中心正式開幕，國際富豪汽車特別邀請藝人溫昇豪到場擔任金牌銷售顧問，並將全新改款的 XC40 交付於車主手中。開幕現場更透過溫昇豪精湛演技展現銷售顧問內外兼修的專業與儀態，一同歡慶 Volvo 凱桃中壢全新展示暨服務中心開幕即開市的雙喜臨門好采頭。延續去年「今天來個 VOLVO GO」攜手金鐘團隊自製實境節目中，溫昇豪與孟耿如、姚淳耀以另類輕鬆氛圍介紹 XC40與 V60 的高熱度，今年溫昇豪也將攜手多位實力派演藝人員再揭「今天來個 VOLVO GO」新篇章，敬請期待。