COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

金馬開閉幕片揭曉！許光漢誤撿紅包　冥婚「他」成人鬼戀

▲金馬獎開、閉幕片公布，兩部新片不約而同以「家庭」出發，卻在寫實與魔幻之間。（圖／金馬影展提供）
▲金馬獎開、閉幕片公布，兩部新片不約而同以「家庭」出發，卻在寫實與魔幻之間。（圖／金馬影展提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-31 20:30:00

2022金馬影展昨（30）日公布本屆開、閉幕片，其中開幕片是詹京霖導演新作《一家子兒咕咕叫》，由金鐘視帝游安順、金鐘視后楊麗音、金穗獎最佳演員胡智強和潛力新秀李夢苡樺展露精湛演技，揭開一家人的愛恨哀愁。另外，為了金馬影展仍在後製趕工的閉幕片《關於我和鬼變成家人的那件事》，導演程偉豪竟把金馬得主林柏宏與人氣男神許光漢配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩部新作不約而同以「家庭」出發，卻在寫實與魔幻之間，展現台灣電影精彩多元的風貌。導演詹京霖得知新作成開幕片表示：「很榮幸，很驚喜，這一羽鴿子領著『咕咕叫』團隊來到金馬。心中充滿感激。」曾以《紅衣小女孩》為金馬影展閉幕的程偉豪，這回帶著新作重返金馬，也開心地說道：「能被選為金馬閉幕片是任何電影人都深感榮耀的事，我真的是既期待又怕受傷害，希望《關於我和鬼變成家人的那件事》這部有別於我以往類型的電影，可以讓大家有笑有淚地離開戲院！」

▲《一家子兒咕咕叫》揭開一家人的愛恨哀愁。（圖／金馬影展提供）
▲《一家子兒咕咕叫》揭開一家人的愛恨哀愁。（圖／金馬影展提供）
《一家子兒咕咕叫》描述一個以賽鴿維生的家庭，因兒子失蹤、經濟壓力和青春躁動，逐漸壓垮彼此身心，而一名流浪少年的加入，為他們的生活帶來改變，一場風暴也即將來臨。同為蘭陵劇坊出道將近40年的游安順與楊麗音，分別主演過《童年往事》、《兒子的大玩偶》，這回從「同學」變「夫妻」，大飆演技，旗鼓相當；胡智強、李夢苡樺兩位影壇新星也有亮眼演出。游安順對於自己重回大銀幕主演的作品能獲選金馬影展開幕片，感到滿心歡喜與期待。胡智強也感謝大家的肯定，讓作品可以「飛到」金馬，李夢苡樺對能在金馬影展開幕也感到非常酷與神奇，還沒看過作品心情有點緊張，更笑說：「先來減肥，金馬見！」

《關於我和鬼變成家人的那件事》精彩融合靈異、偵探、喜劇，劇情描述直男警察許光漢，辦案蒐證誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」；人鬼都能冥婚，直男與同志當然也能湊作伙，攜手緝毒追兇，一場荒謬絕倫、笑中帶淚的旅程就此展開。首次挑戰不同類型角色的林柏宏與許光漢，對作品能在金馬影展閉幕和觀眾見面，都感到非常榮幸，林柏宏更稱是「最好的安排」，希望帶給大家瘋狂爆笑和不一樣的感動。許光漢也很開心能跟專業又可愛的團隊合作，笑說自己對首映比導演更期待又害怕受傷，希望屆時能讓大家看見自己的突破演出。

▲在《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、林柏宏被湊成對，將激發出荒謬絕倫的旅程。（圖／金馬影展提供）
▲在《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、林柏宏被湊成對，將激發出荒謬絕倫的旅程。（圖／金馬影展提供）
2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日周五晚間舉辦選片指南，10月22日下午1點於官網開始售票。

金馬影后馬思純認愛！突曬男友鬆垮裸照　網批：辣眼睛

曾入圍金馬影帝！大咖男星代言APP疑騙錢　捲1750億跑路

許光漢「搭肩」張鈞甯冒火花！親密互動被拍回應了

許光漢魅力征服韓國！現身引發機場暴動　8保鑣護送脫身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀