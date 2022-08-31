金馬開閉幕片揭曉！許光漢誤撿紅包　冥婚「他」成人鬼戀

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《一家子兒咕咕叫》描述一個以賽鴿維生的家庭，因兒子失蹤、經濟壓力和青春躁動，逐漸壓垮彼此身心，而一名流浪少年的加入，為他們的生活帶來改變，一場風暴也即將來臨。同為蘭陵劇坊出道將近40年的游安順與楊麗音，分別主演過《童年往事》、《兒子的大玩偶》，這回從「同學」變「夫妻」，大飆演技，旗鼓相當；胡智強、李夢苡樺兩位影壇新星也有亮眼演出。游安順對於自己重回大銀幕主演的作品能獲選金馬影展開幕片，感到滿心歡喜與期待。胡智強也感謝大家的肯定，讓作品可以「飛到」金馬，李夢苡樺對能在金馬影展開幕也感到非常酷與神奇，還沒看過作品心情有點緊張，更笑說：「先來減肥，金馬見！」
《關於我和鬼變成家人的那件事》精彩融合靈異、偵探、喜劇，劇情描述直男警察許光漢，辦案蒐證誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」；人鬼都能冥婚，直男與同志當然也能湊作伙，攜手緝毒追兇，一場荒謬絕倫、笑中帶淚的旅程就此展開。首次挑戰不同類型角色的林柏宏與許光漢，對作品能在金馬影展閉幕和觀眾見面，都感到非常榮幸，林柏宏更稱是「最好的安排」，希望帶給大家瘋狂爆笑和不一樣的感動。許光漢也很開心能跟專業又可愛的團隊合作，笑說自己對首映比導演更期待又害怕受傷，希望屆時能讓大家看見自己的突破演出。
2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日周五晚間舉辦選片指南，10月22日下午1點於官網開始售票。