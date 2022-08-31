侯友宜明登記參選連任　辯論話題雙方又互槓

尋求連任的新北市長侯友宜，明天上午將前往新北市選委會登記參選，對手民進黨新北市長候選人林佳龍今（31）日下午受訪時回應侯友宜面對辯論就是閃避，甚至4年前說有與參選新北市長的現任行政院長蘇貞昌也有辯論是騙人的，對此侯友宜選舉辦公室發言人則是回擊當初就是勾選辯論式的電視政見發表會，各大新聞媒體都有報導；雙方針對辯論話題。一邊說對方說謊，另一方則回應對方查資料都不會，在選戰正式登記開跑後，原本「專心市政、好好做事」的侯市長，也透過選辦放話，選戰的煙硝味慢慢點燃，閃起火花。
林佳龍下午出席由前文化部長、青平台董事長鄭麗君舉辦的「他還年輕」紀錄片電影包場活動，針對上午侯友宜受訪回應選舉過程照選舉步驟，上屆也有與蘇貞昌辯論過。林佳龍表示，侯友宜的回應就還是在閃避，模糊其詞，辯論是要有問答的，甚至要有提問人，然後由候選人來回答，做交互質問，侯說上次有辯論，這是騙人的，上次就是在登記申請表上就沒有勾選辯論，所以只是政見發表會；呼籲侯去登記時，勾選辯論這個選項，或者由媒體或公正的第三方主持正式辯論會，自己也樂於參加。
對此侯友宜選辦發言人吳亮賢指出，侯友宜市長在四年前，就是勾選辯論式的電視政見發表會，相關的方式，都依中選會規定，當時，雙邊也派出代表，協商相關事宜，各大新聞媒體都有報導，林佳龍是連查資料都不會？還是已經說謊成性？直言林佳龍2018年競選連任台中市長時，就曾拒絕原本答應綠營議員的「龍燕辯論」，也婉拒媒體提出的辯論邀約，不守信用在先，如今為了挽救低迷選情，又不斷公然扯謊。