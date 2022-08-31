最新中共軍力報告書　國防部列解放軍可能的8種對台行動

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國防部「111年中共軍力報告書」被送進立法院，審視解放軍近年軍備發展、演訓活動等，評估對台灣有 8 種可能行動。
一、認知作戰：綜合運用心理戰、輿論戰、法律戰「三戰」，散播假、錯、爭議訊息及操作輿論，形成對台灣不利態勢。
二、灰色地帶：運用民用航空器、無人機、探空氣球等，密集不間斷侵擾台灣周邊海、空域。
三、聯合軍事威懾：藉飛彈試射或海、空軍機、艦逼近台灣領海、領空。
四、聯合海、空封鎖：運用火箭軍或海、空軍對台灣重要港口、聯外航道實施局部或全面封鎖、切斷外、離島運補，封鎖能源供給與經濟命脈。
五、奪占外、離島：發動損小、快打、速決的三棲突擊行動，攻佔台灣地區、離島地區，企圖達到「以戰逼談」，或作為封鎖本島及大規模進犯的前進基地。
六、斬首作戰：運用特戰部隊或先期潛伏人員，併用巡弋飛彈遠距精準打擊，癱瘓台灣整體指管運作及破壞重要關鍵基礎設施，迫使政府快速失能。
第七、聯合火力打擊：運用陸、海、空軍及火箭軍行跨海實彈射擊，並結合衛星、無人機、預警機偵蒐、電子戰及反輻射攻擊等。
第八、全面進犯。
國防部認為中共今 ( 2022 ) 年將第 2 艘自製航艦「福建號」下水，殲-16 機、殲-20 機、運-20 機等高新武器裝備陸續列裝，凸顯中國國家主席習近平執政 10 年軍事革新與建軍備戰效果，營造習「二十大」連任利基。
新聞來源為Newtalk 新頭殼