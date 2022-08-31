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專訪／姚淳耀買劍改運旺10年　看房地段隨便挑

▲與女友穩交11年的姚淳耀正物色買房地段。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲與女友穩交11年的姚淳耀正物色買房地段。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）

記者羅凌筠/專訪

2022-08-31 21:00:00

姚淳耀在影集《我願意》飾演邪教教主，擅長操控人性，雙修對象男女不拘。人在低潮的時候最需心靈寄託，姚淳耀接受《NOWnews今日新聞》專訪時，透露26歲那年工作遇到瓶頸，花10萬買改運寶劍，能走10年大運，正好第十年他拿到金鐘影帝，立了業自然要成家，姚淳耀近期動念買房子，他說：「地段買在哪裡好困惑，我去拜拜，老天旨意說『你想做什麼都可以』，哇！大家都很喜歡我，連老天爺都說聽我的，但是要價格合理真的好難。」

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▲吳奕蓉（左）與王渝屏在《我願意》被姚淳耀用麻繩捆綁。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲吳奕蓉（左）與王渝屏在《我願意》被姚淳耀用麻繩捆綁。（圖／絡思本娛樂製作提供）
姚淳耀26歲退伍拍完電影《一頁台北》，回到劇場從事幕後工作，有時候上台演戲，有時候當工作人員拉機關，演藝事業載浮載沉，夜不成眠想著：「為什麼沒人找我演戲？」後來輾轉主持行腳節目得獎，更抹不掉主持人的標籤，導演鄭文堂肯找他拍 《奇蹟的女兒》，對他來說就是貴人。

兩人2018年再拍《鏡子森林》，姚淳耀播出前全無信心，「那時候覺得怎麼演都不對，鄭文堂導演對我很好，是我自己給自己壓力，達不到他的期望，沒辦法做到他的要求。」他說鄭文堂不是會當面肯定演員的導演，但他總在別的地方，聽到鄭文堂推薦自己去演某個角色，因此他更想把戲演好，好在得獎後真的接到很多戲路顛覆的角色。

▲姚淳耀（左）在《我願意》水下吻炎亞綸。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲姚淳耀（左）在《我願意》吻炎亞綸。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲姚淳耀（右）在《我願意》撫慰炎亞綸。（圖／翻攝絡思本娛樂製作公司YouTube）
▲姚淳耀（右）在《我願意》撫慰炎亞綸。（圖／翻攝絡思本娛樂製作公司YouTube）
姚淳耀這次演淫亂教主，以同劇演員鄒承恩的話說，叫作「跟誰都有一腿」，他和王渝屏玩繩縛、囚禁吳奕蓉拍不雅片，和炎亞綸也有親密撫慰戲，一場激情戲只穿C字褲上陣，姚淳耀說：「我背部全裸，正面只有遮掉而已，床戲需要很多鏡頭，前後拍了十幾次，運動量大還要被SM，心跳加速快喘不過氣。」這部戲的尺度之大，讓姚淳耀忍不住說：「我還有什麼可以露的？」

不過姚淳耀表示自己對裸露感到自在，拍攝期間戴著防護措施走動，還是劇組出聲，拜託他多少罩件浴袍，他表示王渝屏是悟性很高的對手，「有一場戲我要讀她的前世今生，才一轉頭，她眼睛開始流眼淚，完全不用帶領。」肢體糾纏的親熱戲也是照提前溝通的動作拍，兩人都拿出專業的表現。

▲姚淳耀（左）在《我願意》侵犯吳奕蓉。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲姚淳耀（左）與吳奕蓉激情演出。（圖／絡思本娛樂製作提供）
姚淳耀戲裡佈道辯才無礙，將領導人的魅力展現淋漓盡致，戲外要下不少功夫，經紀人爆料他常常一個人躲在片場角落背台詞，姚淳耀也提到劇本常有3頁之多的獨白，「這部戲是我演過台詞最多的，常有長長一大段，但是我都一次過，有一場心靈成長課的戲，我講到演員睡著了，攝影機電池也沒電了，奇怪，是我講的很無聊嗎？」問他背台詞的祕訣？姚淳耀說：「安東尼霍普金斯拍《父親》，劇本念200次，那我也差不多吧。」

▲姚淳耀在《我願意》敞開雙手歡迎信眾入教。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲姚淳耀詮釋邪教教主。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
與服裝設計師女友林羿愛情長跑11年，姚淳耀表示自己個性內向，女友比較果決，很有自己的想法，可以從她身上學到很多，比如姚淳耀經營Instagram，上傳照片前就會問女友意見，因為女友發文幽默，可以提供好點子，姚淳耀拍戲也會先演給女友看，女友批評不留情面，「她有時候會說我看起來很假！」問到拍情慾戲需要報備嗎？姚淳耀灑脫回：「真的都不會，她也覺得沒什麼。」
 

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