台中自行車嘉年華9/10登場 相揪騎鐵馬摸大獎

以 Lets All Ride 為主題的台中自行車嘉年華，將於 9 月 10 日在后里馬場登場！台中市政府觀旅局今日辦理活動宣傳，邀請可愛小騎士們擔任代言，介紹今年豐富的活動，包含自行車尋寶、自行車嘉年華、單車小鎮旅行、民歌及 YOYO 親子表演、運動產業設攤展示等，當天還有總價值超過十萬元的歡樂摸彩，歡迎全家大小相揪來體驗台中自行車之旅！

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觀旅局長韓育琪表示，嘉年華活動當天邀請知名民歌手南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮、 YOYO 台 - 月亮姊姊、星星哥哥、香蕉哥哥、草莓姊姊、小男孩樂團、鹿喜、咖哩玩劇團、單車競技表演、魔術親子秀等精彩演出；市府更召集自行車及運動相關產業，現場設置 30 攤產業市集，提供產業伸展的舞台，展現台中自行車產業實力。

韓局長說明，此次自行車尋寶活動已於 8 月 20 日開跑，觀旅局嚴選出 6 條不同特色路線，讓民眾體驗山海屯都各區不同景觀風貌，包含城中城、草湖溪、潭雅神、高美濕地、東后豐及甲安埔自行車路線，每條路線結合周邊景點及特色店家，只要完成指定路線集章及臉書打卡任務後，嘉年華當天憑相關證明可換取抽獎券，就有機會可抽智慧型手機及高階自行車，前 800 位民眾還可加碼兌換限量活動聯名紀念品。

韓局長也說，今年「自行車騎乘活動」以東勢客家文化園區為起點，終點為后里馬場，邀請大家一同騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，沿途欣賞 0 蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等特色景點。另外，此次活動還特別與旅行業者合作推出了兩天一夜「單車小鎮旅行」套裝旅遊，結合自行車與旅遊行程，推廣自行車觀光，也同時帶動周邊食宿遊購產業的發展。