台中自行車嘉年華9/10登場 相揪騎鐵馬摸大獎

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韓局長說明，此次自行車尋寶活動已於8月20日開跑，觀旅局嚴選出6條不同特色路線，讓民眾體驗山海屯都各區不同景觀風貌，包含城中城、草湖溪、潭雅神、高美濕地、東后豐及甲安埔自行車路線，每條路線結合周邊景點及特色店家，只要完成指定路線集章及臉書打卡任務後，嘉年華當天憑相關證明可換取抽獎券，就有機會可抽智慧型手機及高階自行車，前800位民眾還可加碼兌換限量活動聯名紀念品。
韓局長也說，今年「自行車騎乘活動」以東勢客家文化園區為起點，終點為后里馬場，邀請大家一同騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，沿途欣賞0蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等特色景點。另外，此次活動還特別與旅行業者合作推出了兩天一夜「單車小鎮旅行」套裝旅遊，結合自行車與旅遊行程，推廣自行車觀光，也同時帶動周邊食宿遊購產業的發展。
觀旅局表示，今年台中的自行車活動已如火如荼展開，大家努力防疫之餘，也可走出戶外活動筋骨、提升免疫力，期盼藉由與旅行業者的合作讓台中成為自行車旅行的首選城市。另嘉年華活動、自行車騎乘報名及接駁車等相關資訊請至台中觀光旅遊網活動頁面( https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/7518 )查詢。