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藍委批預算編列浮濫　數位部反駁：查閱預算書可知用途

▲數位發展部上周六風光揭牌，今（31）日預算書送達立法院，被國民黨立委李貴敏爆出，許多項目預算編列浮濫，將嚴加監督。（資料圖／數位部提供）
▲數位發展部上周六風光揭牌，今（31）日預算書送達立法院，被國民黨立委李貴敏爆出，許多項目預算編列浮濫，將嚴加監督。（資料圖／數位部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-31 21:00:12

行政院通過112年度中央政府總預算案，其中，新設的數位部預算約210億7千萬元，今（31）日預算書送達立法院，國民黨立委李貴敏質疑預算編列浮濫，包括財團法人電信技術中心獎補助金、國外旅費、委辦費等預算編列高。數位部晚間回應，數位部計畫內容與項目均明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，即可清楚得知用途。

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李貴敏指出，去年度NCC補助電信技術中心1.26億元，但電信中心移至數位部後，獎補助金卻增加到3億元；對外包的委辦費編了1.6億17000元；國外旅費高達1408萬元，預計開會23次，出國人天數達609，平均每天有1.7人在國外，質疑「到底是數位部還是出差部？」

數位部發言人李懷仁表示，這恐怕是將電信技術中心的受贈收入誤認為受捐助金額，這是2個不同的預算科目。數位部對電信技術中心的預算捐助科目，均為執行各項業務計畫，今年總共捐助10項計畫，其中近半是延續過去NCC捐助計畫，111年由NCC捐助1.7億元，112年由數位部捐助1.9億元；另數位部112年新增捐助計畫約為1.1億元，包含擴增海纜登陸站、建構隱私強化技術、數據公益合規機制等重大政策計畫。

關於編列國外旅費部分，李懷仁指出，數位部編列國外旅費有2大需求：第一，出國行程包含參與駐外館舍的資安健檢，協助維護駐外館處資通安全；第二，出席實體會議可進行場邊晤談及活動，和與會人員進行深入交流，有益於推動後續合作，且國際會議及活動仍須依照主辦單位所提供的管道參與。

他說，數位部業務涉及多項國際重大合作業務，包含「美國資訊安全大會(RSA)」、「亞太網路資訊中心(APNIC)會議」等，掌握數位技術與各國政策發展情形，與各部會所編列國外旅費相較並沒有特別高；至於數位部舉辦的活動，將會實體與線上雙軌並行，運用數位方式以利廣納各國人員參與，同時兼顧撙節經費。

在一般事務費用方面，李懷仁表示，數位部為新成立部會，依「行政院所屬機關學校勞力替代措施推動方案」，人事編制中不得再有基本安全維護、環境清潔、駕駛、工友等職位，但整個辦公室仍有這些需求，因此將上述所需經費編列在一般事務費中。

委辦費部分，李懷仁說，數位部112年度委辦經費共編列1.6億餘元，主要辦理項目及內容都已在預算書載明，簡述如下：

(1)數位策略規劃及管理計畫2140萬元：主要辦理數位轉型調查分析及政策研究、數位轉型與數位創新事務等。 

(2)連結民主網絡與創新計畫4350萬元：主要辦理NSA/SA網路性能評量暨分析整合研究等經費、偏鄉地區 Wi-Fi 接取環境發展整合研究等。 

(3)數位韌性之應用與強化計畫9500萬餘元：主要辦理跨領域應用規劃計畫、「2040點子松」專案計畫擴大社會參與、設置多方利害關係人單一窗口推進陸海空網路基礎建設布局等。

李懷仁表示，數位部含2署112年公務預算約57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元，數位部依法編列預算，接受立法院監督，絕無「經費浮濫」情形。數位部計畫內容與項目均明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，即可清楚得知用途。

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