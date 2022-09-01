專訪／串接淡水河畔雙子星　林佳龍推新北成為首都圈軸承

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林佳龍進一步表示，自己在當交通部長的時候，解決了很多新北長年的問題，無論過去表態參選台北市，或者新北市，「我都是從首都圈的大格局來看，所以不是沒有準備，只是當初沒有特別講」。
談到新北願景，林佳龍說，地方發展如果只是從「平面」的角度看，沒有從「空中」看，那就會有盲點。新北市的發展，應該要跳脫本位主義，用首都圈、甚至是北北基桃宜大都會的觀點來看，自己長年討論城市治理與都市規劃，「這些視野是我的優勢」。
新北市自2010年升格直轄市，應該要成為首都圈的領頭羊，帶領北北基桃1000萬人口發展，但一直到現在都沒有做到。林佳龍說，新北、台北應該要是「雙子星城市」，在淡水河2邊各有一個城市，最後結合成大都會。
林佳龍認為，只有新北有這個條件，因為新北是連結所有其他城市的軸承，把珍珠串成項鍊，這才是真的升格，「唯有透過新北才能幫助台北，台北還不一定能夠幫助到新北」。
林佳龍細數，新北的很多建設基礎，都是17年前蘇貞昌當台北縣長時所規劃，像是一鄉鎮一特色、淡水漁人碼頭、鶯歌陶瓷重鎮、新板特區開發、二重疏洪道拆除、五股工程展覽中心；再來就是6年多前，選過2010年新北市長的蔡英文就任總統時所做的，「像是前瞻基礎建設的8400億很多都用在新北市，只是沒有宣傳」，還有長照2.0、托育一條龍、社宅等，「哪一項是侯友宜的政見？」
林佳龍也說，建設不分黨派，新北市還有一些貢獻是前市長朱立倫所打下的，三環三線是朱立倫開始的，「侯友宜任內完全沒有新捷運的規劃」。
林佳龍批評，侯友宜現在還是在做「台北縣長」，不是在做「新北市長」，城市都已經升格了，侯友宜沒有跟著升格。另外，侯友宜已經在新北市政府服務了12年，「做久了就沒辦法發散，沒辦法讓新北市成為台灣第一大都市，進而跟國際對接」。
林佳龍說，侯友宜有他的盲點，「把市長當里長做」，這種傳統的、國民黨式的資源分配，不足以建設一個大都會，路平、燈亮、水溝通很重要，但這只是必備的，而城市應該要蛻變。