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專訪／串接淡水河畔雙子星　林佳龍推新北成為首都圈軸承

▲林佳龍以「新北大翻新」為競選主軸，訴求新北市成為真正的「新北市」，不再是「台北縣」。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍以「新北大翻新」為競選主軸，訴求新北市成為真正的「新北市」，不再是「台北縣」。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹、鄭宏斌／新北報導

2022-09-01 16:13:172022-09-01 16:38:53

林佳龍正式投入參選新北市長後，至今不到2個月，積極提出政策論述、勤跑基層，讓原本相對「無聊」的新北市選情，產生巨大漣漪。林佳龍接受《NOWnews今日新聞》專訪時細數自己與新北市的淵源，談到新北願景，他認為應該要從「空中」看新北市，讓新北市成為串連北北基宜桃的「軸承」，且讓新北與台北成為「雙子星城市」，這是「國民黨式執政」做不到的，未來他還會陸續端出一道道政策大菜，要讓新北大翻新。

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▲林佳龍表示，（圖／記者鄭宏斌攝）
▲林佳龍表示，新北、台北應該要是「雙子星城市」，在淡水河2邊各有一個城市，最後結合成大都會。（圖／記者鄭宏斌攝）
林佳龍接受《NOWnews今日新聞》專訪，首先細數與新北市的淵源，他表示，自己其實也是新北人，過去戶籍在中和有10幾年，母親現在也住在中和。他回憶，以前還跟姐姐利用寒暑假在中和打工，這都是年輕時的新北淵源；從政後，自己曾加入前台北縣長尤清的競選團隊，近年擔任交通部長，業務涉及交通與觀光，都在新北市有很多的投入，「我交通部長2年多任內，應該是最深入新北市大街小巷的」。

林佳龍進一步表示，自己在當交通部長的時候，解決了很多新北長年的問題，無論過去表態參選台北市，或者新北市，「我都是從首都圈的大格局來看，所以不是沒有準備，只是當初沒有特別講」。

談到新北願景，林佳龍說，地方發展如果只是從「平面」的角度看，沒有從「空中」看，那就會有盲點。新北市的發展，應該要跳脫本位主義，用首都圈、甚至是北北基桃宜大都會的觀點來看，自己長年討論城市治理與都市規劃，「這些視野是我的優勢」。

新北市自2010年升格直轄市，應該要成為首都圈的領頭羊，帶領北北基桃1000萬人口發展，但一直到現在都沒有做到。林佳龍說，新北、台北應該要是「雙子星城市」，在淡水河2邊各有一個城市，最後結合成大都會。

林佳龍認為，只有新北有這個條件，因為新北是連結所有其他城市的軸承，把珍珠串成項鍊，這才是真的升格，「唯有透過新北才能幫助台北，台北還不一定能夠幫助到新北」。

▲陳時中與林佳龍組成「雙北雙箭頭」力拚勝選。（圖／陳時中辦公室提供）
▲林佳龍與陳時中組成「雙北雙箭頭」，要打造淡水河畔的雙子星城市。（圖／陳時中辦公室提供）
林佳龍細數，新北的很多建設基礎，都是17年前蘇貞昌當台北縣長時所規劃，像是一鄉鎮一特色、淡水漁人碼頭、鶯歌陶瓷重鎮、新板特區開發、二重疏洪道拆除、五股工程展覽中心；再來就是6年多前，選過2010年新北市長的蔡英文就任總統時所做的，「像是前瞻基礎建設的8400億很多都用在新北市，只是沒有宣傳」，還有長照2.0、托育一條龍、社宅等，「哪一項是侯友宜的政見？」

林佳龍也說，建設不分黨派，新北市還有一些貢獻是前市長朱立倫所打下的，三環三線是朱立倫開始的，「侯友宜任內完全沒有新捷運的規劃」。 

林佳龍批評，侯友宜現在還是在做「台北縣長」，不是在做「新北市長」，城市都已經升格了，侯友宜沒有跟著升格。另外，侯友宜已經在新北市政府服務了12年，「做久了就沒辦法發散，沒辦法讓新北市成為台灣第一大都市，進而跟國際對接」。

林佳龍說，侯友宜有他的盲點，「把市長當里長做」，這種傳統的、國民黨式的資源分配，不足以建設一個大都會，路平、燈亮、水溝通很重要，但這只是必備的，而城市應該要蛻變。

▲林佳龍赴板橋好初早餐，與店主陳頌成就「街角經濟」等議題交換意見。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍日前赴板橋好初早餐，與店主陳頌成就「街角經濟」等議題交換意見。（圖／林佳龍辦公室提供）

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