專訪／批侯友宜「里長格局」　林佳龍自信喊打政績戰會贏

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林佳龍批評，侯友宜還否定政治、說不懂政治、不喜歡講政治、指政治很無聊，一個民選行政首長講這種話就是很政治，這樣的貶抑政治根本就是回到威權時代的行政獨裁。「侯友宜講這樣的『反民主』言論，讓我毛骨悚然」。
談到侯友宜的高支持度，林佳龍表示，這其實只是還沒有被檢驗過的好感度，隨著選舉攻防，他會被檢驗，想迴避的問題也漸漸沒辦法迴避，因為每迴避一題，就會失去一些在意那些議題的人的支持。
「我現在就是創造議題、形成對比，讓市民選擇，從我參選以來，侯友宜逐漸的包裝外殼已經一塊一塊剝落，最後選舉結果輸贏都不多」，林佳龍不諱言侯友宜算是很強的現任者，但這不代表投票那天他有辦法連任。
林佳龍說，政治應該要是有夢想的，而城市因為願景而偉大，「我提出『新北大翻新』，是需要大勇氣、是有內容的」，反之侯友宜沒有任何新主張，相信選戰後期，短兵相接攻防幾次後，新北市民會有智慧做選擇。
談到新北市長選舉，林佳龍分析，民進黨新北基本盤並沒有比較小，議會接近過半，更有9席立委，蔡英文、游錫堃、蘇貞昌都選過新北市長，賴清德也是新北人，他自己的能量也很大，包含社會網絡、公協會、企產業界、文化教育領域都比侯友宜紮實，侯友宜如果過度動員行政體系，反而會成為一大致命點。林佳龍不諱言，自己參選就是在跟時間賽跑，要以千里馬的速度，在最後2個多月衝刺，「侯友宜不一定能夠贏我」。
林佳龍說，民進黨從中央到地方都很團結，他宣布參選新北之後，黨內各派系都加入他的競選團隊。其次，侯友宜並沒有讓人眼睛一亮的政績，當侯友宜開始講政績，就會受到檢驗，「所以政績戰我們也會贏」。