專訪／人生不斷歸零　「政策控」林佳龍要翻新新北

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每每記者拋出問題，林佳龍不只詳細回答，還自己加碼補充背景資料。無論談到新北市的發展、競選對手侯友宜、選民藍綠板塊等，林佳龍總圍繞在此次競選主軸「新北大翻新」上進行論述，他提到青創、公幼專班、青年成家基金、65歲以上老人免費裝假牙等等政見，不只是在背誦而已，所有政策的來龍去脈，林佳龍都一一說明。
難道不怕談政策沒有吸引力？召喚不出選民的熱情嗎？對此，林佳龍自承是學者從政，所以是「政策控」。只有談政策才能超越個人好惡，也不會陷入權力政治裡，反倒是可以享受改變社會的過程。
他說，政策可以讓政治有質感，不會變成只有權謀、利益和鬥爭，台灣的政治本來就應該要從「人的關係」，提升到「對公共政策的參與」，對於新北一戰逆轉勝，林佳龍充滿信心。
過去在台中十年磨一劍，林佳龍坦言，「10年有10年的選法，4個月也有4個月的選法」，他自信表示，這次投入選舉只有4個月的時間，要做的就是「減法」，過程中不需要去做一些耗損自己的「花絮」，要直指核心，「因為我們要逆轉勝」。
林佳龍說，自己一生都在開拓，是改變現況的人，這也是自己進步的動力，「我常常歸零，我2005年到台中是歸零、我到交通部也是一個人歸零」，已經起起伏伏、大風大浪見過了，新北一戰對他來說，有難度但志在必得。