鄭麗君推薦林佳龍選新北　吳晟幽默自薦擔任市政顧問

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林佳龍表示，他和鄭麗君、吳晟、林靖傑都是多年的好友，可以說是志同道合，過去林靖傑的作品，他都會包場支持，邀請社會大眾一同欣賞；而2017年吳晟面臨生活上的轉折，後來台中舉辦花博也有更多的合作，那是他和吳晟彼此最親近的時候，也一起在台中種下一百萬棵樹。
林佳龍提到，他針對新北市的環境問題，提出「環境大減碳」五項主張，其中一項就是要種植400萬棵樹，因為新北有400萬的市民，新北市人均綠地是六都最低，必須要種樹來降低熱島效應，也希望未來能成立樹木植栽委員會，再次來邀請吳晟來指導。
紀錄片主角吳晟表示，自然環境需要大家共同維護，過去他和林佳龍有很多的合作，非常高興能有機會一起推動植樹，期待未來林佳龍能夠當選新北市長，他也要自薦，希望未來能擔任林佳龍團隊的市政顧問，繼續為這塊土地盡一份力量。
鄭麗君讚《他還年輕》是一部風格獨具的文學紀錄片，吳晟也是文學史上非常重要的作家，是她的超級偶像，生活詩行合一，一手務農一手寫作，同時也參與民主運動、社會運動，為農民和大自然發聲，從片中可以看見吳晟的文學創作如何結合農家生活和關懷自然的行動。
「今天除了推薦這部紀錄片，我還要推薦佳龍學長」，鄭麗君說，林佳龍是野百合運動的大學長，也是影響她從政的重要友人，她百分百支持林佳龍，憑著林佳龍的專業還有堅持到底的態度，來擔任新北市長，一定能凝聚人民的認同，為新北市帶來新未來。
日前宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛與侯友宜同台，昨日又表態將全力支持林佳龍，並參與籌組「宜蘭人挺林佳龍後援會」，林佳龍表示，陳燕飛非常疼惜他，也已經對外說明了將接任後援會榮譽理事長，讓他非常感謝。
談及和宜蘭的情感，林佳龍提到，高中時曾認養宜蘭的孩子，為他們做課輔，後來游錫堃擔任縣長，他也參與編寫《宜蘭縣史》，歷任縣長包括林義雄等人都有栽培他的恩情；擔任交通部長後，也與立委陳歐珀一起解決宜蘭的交通問題，包括高鐵延伸宜蘭、國道五號連結蘇花改，他也推動東北角觀光圈，因此和觀光業者有很好的互動，所以這些前輩、好朋友就組織了後援會。
林佳龍強調，陳燕飛是大家非常敬重前輩，能夠來擔任榮譽理事長，一定會成為桶箍，發揮最大力量。
另外，有藍營議員質疑林佳龍「成家基金」的金額與財源，林佳龍表示，少子化是國安問題，成家基金是全國首創的政策，也要顧及財政能力，現在的年輕人是三明治世代，上有父母，也在思考要不要結婚生子，需要減輕他們的負擔，給予年輕人最直接的支持。
林佳龍解釋，新北市每年平均有兩萬對新人，一戶十萬元，每年預算只需要二十億元，要推動需考量各個城市不同的財政能力，新北市有能力編列這樣的預算，如果新北推動得好，也能推動到全國，一起來做年輕人的後盾。
而今日侯友宜表示，辯論是必經過程，2018年時就曾與當時的競爭對手蘇貞昌進行辯論，林佳龍則說，侯友宜的說法是騙人的，一直以來就在閃避、模糊其詞，辯論是要有問答的，有提問人提問讓候選人回應，以及候選人的交互質問，2018年侯友宜只勾選了政見發表會，沒有勾選辯論，所以只舉辦了政見發表會。
林佳龍呼籲，侯友宜9月1日要做登記填表時，一定要勾選辯論，讓電視台或公正第三方出來主持一場正式的辯論。
新聞來源為Newtalk 新頭殼