名家論壇》錢震宇／蔡政府浮編預算、禍留子孫

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立法院國民黨團就指出，112年總預算案問題重重，包括歲出高達2兆7191億元，成長率20.8%，創歷史新高；若明年執行完，明年中央政府總債務恐接近7兆元，財政紀律敗壞。
而勞保基金預估2028年會破產，若為防止破產，得每年撥補800至1000億元，然而明年僅撥450億元，蔡政府先是幹掉退休軍公教後，預備開始整勞工，但遇到選舉又怕得罪勞工，不想進行勞保基金改革所以就用補貼方式，過一天算一天。
從這兩點可以看出，蔡政府明顯是把問題留給下任政府，根據國債鐘資料，中央政府長短債合計5兆8488億元，平均每個國人負債25.2萬元。若是依照蔡政府明年總預算，總債務高達7兆，每個國人負債恐創下新高。民進黨是跟後代子孫預支錢，萬一還不出來是大家遭殃。
此外，明年防疫經費編列845億元，增加了658億元，但疫情相對穩定，連陳時中都說是因為疫情穩定才來選舉的，為何衛福部還要編這麼多錢？疫情指揮中心到現在還不肯解編，是不是就是因為防疫預算太好用，甚至可以挪來當選舉經費，對照陳時中處處黑箱，衛福部支出不公開透明，買疫苗的採購合約還要封存30年，這中間必定有見不得人之處。
從預算可以看出一個政府如何對待國家資源的運用，也可以看到一個政府如何面對未來的挑戰。蔡英文大幅提高國防預算，增加購買武器的支出，卻不思如何從根拯救勞保基金，只想編列預算補貼，只是讓問題延後發生，勞保黑洞愈來愈大，如此不負責任的政府，卻是立法院多數，想過什麼法案就過，真的令人沮喪。
台電賠錢，行政院就拿納稅人的錢補貼；兩岸搞成這樣，政府就研議延長役期；能源政策也是一樣，到現在世界各國都重啟核電，把核電當成綠電，蔡英文卻是跟世界作對，不正視問題，整天講風力跟太陽能，根本不切實際。蔡政府實在沒能力執政，只想分贓奪權，這樣的政府短視近利、亂編預算，真的是禍害子孫。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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