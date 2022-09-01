軍人節「手搖飲買1送1」懶人包！星巴克全品項第2杯半價

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中秋節一定要烤肉，文青手搖飲不要對我尖叫，推出氣泡飲優惠幫大家去油解膩，9/5～9/12祭出清爽的「香柚檸檬氣泡飲、冬瓜檸檬氣泡飲」買1送1優惠。
珍煮丹：軍人節9折優惠
珍煮丹歡慶九三軍人節，9/1～9/7推出限時回饋優惠，現場憑軍人證消費，或訂購電話外送至營區單位，即可享9折特別優惠。
微堂：原茶「買1送1」
台中文青手搖飲品牌「微堂」北上插旗台北內湖，由出身南投晴天茶園的陳宗民創辦，以專業製茶背景打造原茶專家手搖飲品牌，9/2～10/15任選一杯野莓系列新品，「雲頂莓莓、野莓冰茶、四季莓好」搭配原茶，原茶享半價優惠；即日起至9/30提前一天預訂自取就享「原茶買1送1」優惠（每人限購5組），提前一天預訂外送也有滿16杯送4杯優惠。
到店消費按讚官方Facebook或追蹤官方Instagram再分享活動貼文，即享買10杯送2杯優惠。提醒以上優惠不得合併使用。
喫茶小舖：指定飲品「第2杯半價」
9/1～9/18，喫茶小舖全門市推出暢銷爆款「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」，同品項「第2杯半價」優惠，而且到店購買與電話外送都適用。
KIEHL’S COFFEE HOUSE：新品「同品項買1送1」
KIEHL’S COFFEE HOUSE秋季推出限定新品上市，紫薯燕麥拿鐵、桂花酒釀燕麥拿鐵、桂花鐵觀音雲朵美式等暖心系列可嚐鮮。9/9～9/11中秋連假期間，消費新品全系列，即享「新品同品項買1送1」優惠。9/1～9/30消費單人套餐（130元以上飲品乙杯＋任意餐點乙份）現折30元，再加贈KIEHL’S契爾氏肌膚保養明星旅行瓶乙個；消費雙人套餐（130元以上飲品2杯＋任意餐點2份）現折100元，再加贈KIEHL’S契爾氏肌膚保養明星旅行瓶兩個。
迷客夏：LINE互動遊戲領券優惠
迷客夏推出「巨峰葡萄A賞」創意葡萄新喝法，將帶皮鮮果整顆熬煮，釋放濃郁果香，再分別搭配鮮奶、KUMO雲奶霜、七喜，推出3款季節限定葡萄飲品「葡萄慕昔、KUMO啵萄、萄7晶凍」。即日起至9/13(二)連續2週祭出LINE互動遊戲密室「萄」脫，天天不限次數動腦闖關解謎，有機會獲得葡萄新品嚐鮮券。
星巴克：全品項「大杯以上第2杯半價」
星巴克無預警推出「一起抓住夏天的尾巴」快閃優惠，9/1(四)～9/2(五)，購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料「第二杯半價」。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。
西雅圖咖啡：軍人節「買1送1」、中秋節第2杯半價
西雅圖極品咖啡軍人節9/3(六)～9/5(一)連續3天上午7:00至晚上20:00，凡持「軍人身分證」享全系列飲品「同品項享買一送一」優惠。中秋節9/9(六)～9/12(一)連續4天，祭出全系列飲品「同品項第二杯半價」優惠。
9月推出消暑新品「冬瓜露冰咖啡」，以冬瓜香為基底，融入在地新鮮烘焙的現煮美式黑咖啡，清爽回甘。9/1(四)～9/30(五)購買「冬瓜露冰咖啡」也享「第二杯半價」優惠。同時9/5(一)至9/12(一)於外送平台UberEats，西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵可享「買一送一」優惠。