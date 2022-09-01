NBA／相隔13年完成大學學業　戴維森學院退役Curry球衣

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Curry會加入這所當時在大學籃球名氣不高的大學，原因至今眾多紛紜，但和他高中時從未獲得過一個主要籃球項目提供的一級獎學金肯定有關。他也在此帶領球隊打進「三月瘋」的八強，證明自己的能力。
雖然功成名就、事務繁忙，但Curry沒有放棄拿到大學學業，「決定完成學業是我做過最難的決定之一。這不是我必須要做的事情，但這是我想做的事情。讀完大學是我想要完成的承諾。我沒想到這事花了13年，但是我們現在走到了這一步，這是最重要的。」
Curry的大學教練Bob McKillop在受訪時談到當年Curry在大三選擇留守、而非直接去打NBA的事，大力稱讚他道：「這件事很能說明Steph的為人。他這麼做詮釋了什麼叫做正確的事情，而我見過無數次這種情況。」
「無論Curry在哪，他都是焦點，並且他一直將戴維森學院放在自己心中，當他剛剛在勇士立足時，只要他有機會他就會提起戴維森。在他的影響下，我們對球員的招募有了明顯的改善，我們從南方聯盟搬到激烈的大西洋聯盟，這是對他做出貢獻的回應，我們在電視上露面的次數越來越多，籃球世界對我們的關注全都是因為Stephen Curry。」McKillop如此說道。
而Curry的的父親Dell Curry則認為在完成學業後，兒子的下一個目標會是名人堂，「他也想要更多的冠軍，我知道他還保持著飢餓感。他還有很多高水準的、全明星級的、世界賽事的比賽要打。他的球隊對他充滿期望，而他會努力不讓他們失望，看到他仍對於比賽仍然如此興奮，我感到驕傲。 」