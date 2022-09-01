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NBA／致敬傳奇生涯　火箭宣布將退役Hayes「44號」球衣

▲火箭球團計劃在今年11月退役傳奇名將「The Big E」Elvin Hayes的44號球衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭球團計劃在今年11月退役傳奇名將「The Big E」Elvin Hayes的44號球衣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-01 09:22:50

休士頓火箭老闆Tilman Fertitta今(1)日在推特上宣布，火箭計劃在今年11月退役傳奇名將「The Big E」Elvin Hayes的44號球衣。而Hayes本人也表示對球團此舉感到相當榮幸。

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Hayes是1968年的狀元，他當年被被聖地亞哥火箭隊選中，生涯前4個賽季和後3個賽季在火箭度過，生涯中期效力於華盛頓子彈(今巫師)。總計其職業生涯16個賽季，在火箭打了7季，在巫師打了9季，生涯場均可繳出21分12.5籃板。

Hayes在巫師拿過1次總冠軍，12次入選全明星，6次入選最佳陣容，2次入選最佳防守陣容，聯盟官方評選的50大球星和75大球星都都在列。其生涯總得分為27313，排聯盟史上第10，籃板數16279，史上第4。

此前巫師已經退役過他的11號球衣，如今火箭也由老闆Fertitta宣布將在11月份為Hayes退役球衣，來紀念他偉大、傑出的職業生涯。

對此消息，Hayes感性的表示：「對我來說，在我的一生中，能為火箭和休斯頓這座城市出賽意義重大。知道我的球衣號碼和球隊史上其他偉大球員並列真的是一種榮譽。期待著11月和你們一起慶祝這個特殊的時刻。」

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