軒嵐諾還在變強！氣象局明發海警 暴風半徑逼近300公里
今年第11號颱風「軒嵐諾」9/28生成後，僅僅花了2天就成長為強烈颱風，目前暴風半徑廣達220公里。中央氣象局今（1）日表示，由於軒嵐諾正在整合南方熱帶性低壓（TD14），其強度還有增強空間。路徑上今日軒嵐諾仍在往西南移動中，週五（9/2）凌晨2時左右到達路徑最南端，大約接近鵝鑾鼻東方外海，接著逐漸減速停滯打轉一段時間後，再緩慢開始北轉。氣象局最快在週五清晨到上午發布海上颱風警報，同時提醒民眾，若軒嵐諾颱風未來北轉時路徑稍微偏西，仍不排除會發布陸上颱風警報的可能性，尤其對台灣東北角地區的影響相當大，需多加留意。
軒嵐諾颱風目前仍維持強烈颱風強度，上午8時中心位置在台北東南方約540公里海面上，以每小時13公里的速度，向南南西移動中，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上。七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑100公里。
氣象局表示，目前軒嵐諾颱風路徑仍逐漸往南，預估在週五（9/2）凌晨2時到達路徑最南端，接著將在原地滯留打轉一段時間，才會受到導引氣流牽引緩慢往北轉，週五、週六（9/2~9/3）時會最接近台灣陸地；此外，軒嵐諾目前持續在吸收南方熱帶性低壓（TD14）的水氣，兩者整合的情況下，軒嵐諾颱風近中心最大風速可能達每秒58公尺，今日暴風半徑可能擴大至250公里，甚至到明（2）日更可能達到300公里，威脅不容小覷。
至於天氣部分，氣象局強調，昨晚開始北部地區受到軒嵐諾外圍環流影響，已經出現一些零星陣雨，預計今晚開始北部、東北部、東部會先開始變天，明後（9/2~9/3）兩天影響層面最大，尤其北部山區、東北角會有局部豪雨的出現，中南部地區也會因外圍環流影響，全天會有零星陣雨。另外氣象局也發布陸上強風特報，提醒台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9到10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、西半部平地亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。